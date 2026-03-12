Mega-Überraschung! Grand-Slam-Sieger schlägt mit Kids in Hernals auf

Mega-Überraschung in Wien-Hernals! Wimbledon-Sieger Goran Ivanisevic besuchte die Kids von der Tennisakademie Wien am Postsportplatz.

Der Grand-Slam-Sieger besuchte den Postsportplatz und spielte sogar einige Doppelpunkte mit den Kindern. Außerdem nahm sich der Kroate ausführlich Zeit für Fotos und Autogramme.

Der Wimbledon-Sieger von 2001 schrieb damals Tennisgeschichte, als er mit einer Wildcard ins Turnier startete und in einem legendären Finale gegen Patrick Rafter den Titel holte.

Internationaler Top-Star

Ivanisevic zählt mit insgesamt 22 ATP-Turniersiegen zu den großen Persönlichkeiten des internationalen Tennissports.

Nach seiner aktiven Karriere blieb er dem Spitzentennis als Trainer erhalten und arbeitete unter anderem mit Marin Cilic, den er zum US-Open-Titel führte, sowie viele Jahre mit Novak Djokovic, mit dem er zahlreiche Grand-Slam-Erfolge feiern konnte.