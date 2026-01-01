85-Jähriger starb bei Wohnhausbrand in Oberösterreich

Der Mann lag bei der Terrassentür.

Garsten. Ein 85-Jähriger ist am Silvestertag bei einem Wohnhausbrand in Garsten (Bezirk Steyr-Land) gestorben. Als die um 13.30 Uhr alarmierten Einsatzkräfte zu dem Gebäude kamen, stand es bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr barg eine leblose Person aus dem Bereich der Terrassentür und übergab sie an die Rettung.

Obwohl sofort reanimiert wurde, konnte der Notarzt nur mehr den Tod des Mannes feststellen. Der Brand wurde gelöscht, die Ursache wird noch ermittelt, berichtete die Polizei.