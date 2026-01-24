Alles zu oe24VIP
Daniel Morgenroth, Florian Silbereisen und Barbara Wussow.
© ZDF/Dirk Bartling

Publikumsmagnet

Silbereisen unterschreibt neuen Traumschiff-Vertrag

24.01.26, 17:17
Schauspieler, Moderator und Schlagersänger Florian Silbereisen bleibt dem ZDF-"Traumschiff" erhalten.

Der 44-jährige TV-Star Silbereisen hat nach laut "Bild"-Bericht einen neuen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben und dreht bereits neue Folgen als Kapitän Max Parger. Die Kultserie ist damit bis 2028 mit ihm fest eingeplant. Geplant sind drei neue Filme pro Jahr, optional eine vierte Folge. 

Für die Dreharbeiten legt Silbereisen eine längere Pause bei seinen ARD-Schlager-Shows ein, die bis Sommer 2026 ruhen. Gedreht wird unter anderem in Thailand und Vietnam, erneut mit Harald Schmidt und Uschi Glas.

Parallel bemüht sich auch die ARD um eine Vertragsverlängerung für Silbereisens erfolgreichen Musikshows wie "Schlagerbooom". Diese erreichen rund fünf Millionen Zuschauer pro Ausgabe. Verhandelt wird über einen Produktions- und nicht über einen neuen Moderationsvertrag.

