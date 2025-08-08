Wendlers Laura Müller löst mit pikanter Aussage Instagram-Shitstorm aus

Laura Müller sorgt mit einem neuen Instagram-Post für Aufregung. Ihre offene und freche Antwort löste einen heftige Reaktionen unter ihren Followern aus.

Laura Müller (25) sorgt derzeit mit einem neuen Instagram-Post für Wirbel. Nachdem sie kürzlich mit ihrer ungewöhnlichen Geschäftsidee, getragene Unterwäsche mit Hilfe von Spürhunden zertifizieren zu lassen, bereits für Diskussionen sorgte – und sogar PETA auf den Plan rief –, folgt nun die nächste Kontroverse.

Mehr lesen:

In einer offenen Fragerunde auf Instagram stellte sich die Influencerin erneut ganz direkt den Fragen ihrer Follower. Dabei ging es diesmal um ein sehr privates Thema: Ihr persönlicher „Sexrekord“ an einem Tag. Anstatt auszuweichen, antwortete Müller freimütig – und das in einem auffälligen Outfit: bauchfreies Top, tiefer Ausschnitt, enge Hotpants.

SO lange hat Laura Sex

Ihre Antwort: Keine konkrete Zahl, dafür eine Anspielung mit Wendler-Bezug. „Mach dir einfach mal ein Musikalbum – vielleicht sogar von Michael Wendler – an. Und lass es komplett die ganze Zeit laufen, bis es dann vorbei ist. Dann weißt du ungefähr wie oft“, so Müller in ihrem Reel.

Die Reaktionen auf das Video ließen nicht lange auf sich warten. Zahlreiche Follower zeigten sich irritiert und kritisierten den Beitrag als übertrieben und geschmacklos. In den Kommentaren war von „niveaulos“ bis „beschämend“ alles dabei. Manche Nutzer fragten sogar, ob nicht jemand einschreiten sollte.

Gespaltene Meinungen

Andere hingegen zeigten sich angetan. Zwischen den kritischen Stimmen finden sich auch Kommentare, die Müllers Erscheinung loben oder ihr bewusstes Spiel mit Provokation feiern. Die Reaktionen auf Laura Müllers Posts bleiben gespalten – Zustimmung und Ablehnung prallen frontal aufeinander.