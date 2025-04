Fendrich rockt auf Springsteen’s Spuren

Rainhard Fendrich startet nach den CD-Hit „Wimpernschlag“ jetzt wieder live durch und liefert mit seiner Jubiläumstour eine XXL-Zeitreise von Springsteen Format.

„Das Livespielen ist das Salz in der Suppe. Die Konzerte sind für mich in den letzten Jahren wichtiger geworden als eine CD.“ Nach dem Chart-Hype um das Album „Wimpernschlag“, mit dem Rainhard Fendrich in Österreich seinen 17. Nummer eins feierte und es sogar in Deutschland erstmals in die Top 10 schaffte, startet der Austropop-König jetzt wieder live durch. Heute, Freitag steht in bayrischen Rosenheim die Premiere der Jubiläums-Tournee „Nur ein Wimpernschlag – 45 Jahre live“ am Plan. oe24 ist im Kultur + Kongresszentrum live dabei.

© TZOe Zeidler-Künz ×

© TZOe Zeidler-Künz ×

Vom Opener „Zweierbeziehung“ mit dem er 1980 seinen ersten Achtungserfolg landete bis zum Hit-Finale rund um „Strada del Sole“ und „I am from Austria“, dem er dann noch nachdenkliche Zugaben wie „Schwarzoderweiß“ oder „Nie wieder jung sein“ draufsetzte, hatte Fendrich ein imposantes XXL-Programm einstudiert „Das hat schon fast Bruce-Springsteen-Dimensionen. Es wird eine sehr interessante Reise in meine Vergangenheit.“

© TZOe Zeidler-Künz ×

Und das nicht nur mit Schmankerl wie „Zwischen eins und vier“ oder „Tango Korrupti“ und mahnenden Worten („Die KI wird immer intelligenter und wir werden immer blöder“), sondern auch mit viel Aktualitätsbezug. „Ich habe mich sehr gewundert, wie zeitgemäß vom Text her manche alte Lieder von mir noch immer sind »Auf und Davon« etwa. Das hätte ich vor einem halben Jahr auch schreiben können.“

© TZOe Zeidler-Künz ×

Ab 25. April bringt Fendrich seine emotionale Jubiläums-Show dann auch nach Österreich. Nach dem Auftakt in der ausverkauften Stadthalle setzt er bis zum 31. Oktober noch 8 weitere Austro-Konzerte drauf. Auch ein weiteres Wien-Gastspiel (16. Mai) „Ich freue ich auf die Tour und fühle mich auch fit dafür“