Abgängiger Häftling in Salzburg festgenommen

Flüchtete noch vor den Beamten.
Szbg. Einen Gefangenen, der von einem Freigang am 16. August nicht zurückgekehrt war, hat die Polizei in der Salzburger Elisabeth-Vorstadt ausgeforscht. Als ihn die Polizisten in der Nacht auf Sonntag bei einer Fahndung entdecken, rannte der 24-Jährige los. Die Beamten konnten den Strafgefangenen jedoch wenig später festnehmen und brachten ihn zurück in die Justizanstalt Salzburg.
Wie lange der junge Mann aus Salzburg noch seine Strafe abzusitzen hat, konnte die Landespolizeidirektion Salzburg auf APA-Anfrage nicht sagen. Verurteilt worden war er wegen kleinerer Gewaltdelikte.