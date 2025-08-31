Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Frau Handschellen
© Getty

Rannte los

Abgängiger Häftling in Salzburg festgenommen

31.08.25, 14:46
Teilen

Flüchtete noch vor den Beamten. 

Szbg. Einen Gefangenen, der von einem Freigang am 16. August nicht zurückgekehrt war, hat die Polizei in der Salzburger Elisabeth-Vorstadt ausgeforscht. Als ihn die Polizisten in der Nacht auf Sonntag bei einer Fahndung entdecken, rannte der 24-Jährige los. Die Beamten konnten den Strafgefangenen jedoch wenig später festnehmen und brachten ihn zurück in die Justizanstalt Salzburg.

Wie lange der junge Mann aus Salzburg noch seine Strafe abzusitzen hat, konnte die Landespolizeidirektion Salzburg auf APA-Anfrage nicht sagen. Verurteilt worden war er wegen kleinerer Gewaltdelikte.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden