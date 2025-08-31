Drückt Regierung Pension und Beamten-Gehälter?

Inoffizielle Themen der Regierungsklausur könnten für Wirbel sorgen.

Mit einer zweitägigen Regierungsklausur kehrt die Regierung morgen aus der politischen Sommerpause zurück.

Angehen will die Dreierkoalition aus ÖVP, SPÖ und Neos bei ihren Beratungen im Bundeskanzleramt Maßnahmen

für einen nötigen Wirtschaftsaufschwung,

gegen die Teuerung,

und wie sie die Bürokratie in Österreich eindämmen kann.

Teuerung und Wirtschaftsflaute sind Thema Nummer 1 im Land.

Experten dabei

Als Experten sind IHS-Ökonom Sebastian Koch und die deutsche Wirtschaftsweise Ulrike Malmendier am Dienstag dabei. Schon am Mittwoch will man im Ministerrat ein kleines Konjunkturpaket schnüren.

Heikel wird der inoffizielle Teil

Inoffiziell wollen die Neos eine Pensionsanpassung unterhalb der Inflation besprechen. Auch bei Beamtengehältern soll dasselbe geschehen. Das würde Millionen sparen.