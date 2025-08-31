Amazon startet DIESES Mega-Rabatt-Event für gebrauchte Waren

Der Online-Riese Amazon führt erstmals die „Second Chance Deal Days" ein, bei denen Kunden vom 3. bis 9. September 2025 generalüberholte Produkte mit Rabatten von bis zu 50 Prozent erwerben können.

Amazon setzt auf Nachhaltigkeit und launcht ein völlig neues Shopping-Event. Bei den „Second Chance Deal Days" verkauft der Konzern eine Woche lang geprüfte Secondhandprodukte zu Schnäppchenpreisen – und verspricht dabei massive Einsparungen für preisbewusste Käufer.

Preisnachlässen von bis zu 50 Prozent

Der Versandriese lockt mit Preisnachlässen von bis zu 50 Prozent auf gebrauchte Artikel. Im Fokus stehen beliebte Kategorien wie Elektronik, Computer, Gaming, Haushalt, Fitness und Spielwaren. Jedes Produkt durchläuft vor dem Wiederverkauf einen strengen Qualitätscheck: Es wird getestet, gereinigt und bei Bedarf repariert. Erst dann landet es mit deutlichem Rabatt wieder im Sortiment.

Um Fehlkäufe zu vermeiden, bietet Amazon umfangreiche digitale Hilfen an. Kunden erhalten detaillierte Beschreibungen, Fotos, Videos und können Bewertungen einsehen. Bei bestimmten Produktkategorien kommen sogar KI-gestützte Größenempfehlungen und Augmented-Reality-Ansichten zum Einsatz. Und das Beste: Für alle Secondhand-Artikel gelten dieselben Qualitätsstandards und Rückgaberechte wie bei Neuware.

Über zwei Drittel aller Europäer greifen regelmäßig zu Secondhandartikeln

Der Trend zum Gebrauchtkauf wächst rasant. Eine von Amazon beauftragte Studie des Marktforschungsinstituts CEBR belegt: Über zwei Drittel aller Europäer greifen regelmäßig zu Secondhandartikeln. Die Gründe? Steigende Lebenshaltungskosten, Umweltbewusstsein und der Wunsch nach unkompliziertem Einkaufen. Haben Sie auch schon über den Kauf gebrauchter Produkte nachgedacht?