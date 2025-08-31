Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Weltchronik
Schock-Video: Frau baumelt an Riesenrad-Gondel
© Twitter

Last-Minute-Rettung

Schock-Video: Frau baumelt an Riesenrad-Gondel

31.08.25, 14:05
Teilen

Dramatische Szenen in Indien: In einem Freizeitpark in Chhattisgarh stürzte eine Frau aus einer Riesenrad-Kabine und hing plötzlich 10 Meter über dem Boden. Ein Video zeigt, wie sie in letzter Minute gerettet wurde. 

Der Vorfall ereignete sich in der Stadt Bhatapara. Ein auf Instagram geteiltes Video zeigt den Moment, in dem die Frau während der Fahrt aus der Kabine fällt und im Gestänge des Riesenrads hängen bleibt. Verzweifelt versucht sie, sich zurück in die Gondel zu ziehen.

Als sich das Riesenrad der Plattform nähert, scheint die Chance auf Rettung gekommen – doch kurz bevor sie greifen kann, setzt sich das Fahrgeschäft wieder in Bewegung und fährt erneut nach oben. Minutenlang hängt die Frau gefährlich in der Luft.

Glücklicherweise gelingt es ihr schließlich, sich am Metallrahmen festzuklammern. Helfer ziehen sie nach unten, sie bleibt unverletzt. Die Bilder verbreiteten sich rasch in den sozialen Medien und sorgten für großes Aufsehen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden