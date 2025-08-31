Schock-Video: Frau baumelt an Riesenrad-Gondel

Dramatische Szenen in Indien: In einem Freizeitpark in Chhattisgarh stürzte eine Frau aus einer Riesenrad-Kabine und hing plötzlich 10 Meter über dem Boden. Ein Video zeigt, wie sie in letzter Minute gerettet wurde.

Der Vorfall ereignete sich in der Stadt Bhatapara. Ein auf Instagram geteiltes Video zeigt den Moment, in dem die Frau während der Fahrt aus der Kabine fällt und im Gestänge des Riesenrads hängen bleibt. Verzweifelt versucht sie, sich zurück in die Gondel zu ziehen.

Als sich das Riesenrad der Plattform nähert, scheint die Chance auf Rettung gekommen – doch kurz bevor sie greifen kann, setzt sich das Fahrgeschäft wieder in Bewegung und fährt erneut nach oben. Minutenlang hängt die Frau gefährlich in der Luft.

Glücklicherweise gelingt es ihr schließlich, sich am Metallrahmen festzuklammern. Helfer ziehen sie nach unten, sie bleibt unverletzt. Die Bilder verbreiteten sich rasch in den sozialen Medien und sorgten für großes Aufsehen.