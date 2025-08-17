ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick steht mit TV-Starkoch Frank Rosin am Herd

Zwei Stars, zwei Welten – und ein gemeinsames Ziel: Impulse für die Zukunft geben. Bei der FAFGA 2025 in Innsbruck stehen mit ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick und TV-Koch Frank Rosin zwei prominente Namen im Mittelpunkt des Bühnenformats FAFGA FUTURE FEAST.

Vom 15. bis 17. September bringt die Leitmesse der Tiroler Hotellerie und Gastronomie die Branchenszene zusammen – und setzt mit den Auftritten der beiden Persönlichkeiten besondere Akzente.

Den Auftakt macht am Montag Ralf Rangnick. Der 66-Jährige gilt als einer der einflussreichsten Köpfe im europäischen Fußball – und will seine Erfahrungen in Motivation, Teamwork und Führung auf die Welt der Hotellerie und Gastronomie übertragen. „Es geht um die Bildung starker Teams und um Strategien, die in jeder Branche funktionieren“, erklärt Rangnick. Sein Vortrag soll Hoteliers und Gastronomen Einblicke geben, wie sich Spitzenleistungen erreichen und auf Dauer sichern lassen.

Star-Koch Rosin

Am Mittwoch steht dann Frank Rosin im Rampenlicht. Der Sternekoch, TV-Star und Publikumsliebling sorgt mit einem „Duell der Spitzenköche“ für Entertainment und kulinarische Spannung. Gemeinsam mit dem Tiroler Thomas Penz tritt er gegen die Uhr an – improvisiert, kreativ und mit viel Esprit. Im anschließenden Gespräch geht es um seine Sicht auf die Zukunft der Gastronomie, die Bedeutung von Qualität und den Innovationsgeist in der Küche.

Mit den Auftritten von Rangnick und Rosin will die FAFGA nicht nur Trends beleuchten, sondern auch Brücken schlagen: zwischen Sport, Kulinarik und Tourismus – und damit neue Perspektiven für eine Branche eröffnen, die sich stetig wandeln muss.