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Mo., 3:00 Uhr

Neuseeland gegen Ägypten: Duell der Überraschungsteams

© Getty Images/Wavebreak Media
Der Sieger dieses Duells hat ausgezeichnete Karten auf den Aufstieg aus der Gruppe G.
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Für Ägypten um Starspieler Mohamed Salah war beim 1:1 gegen Belgien sogar mehr drin. Nun soll gegen Neuseeland am Montag (3.00/Vancouver) endlich der erste Sieg bei einer WM-Endrunde für die "Pharaonen" herausschauen. Anders als gegen Belgien wird das Team von Trainer Hossam Hassan jedoch wohl das Spiel machen müssen.

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Neuseeland hat gegen den Iran ein achtbares 2:2 geschafft und ist nach drei Remis bei der WM 2010 vier WM-Partien in Folge ungeschlagen. Die "All Whites" hoffen wieder auf Überraschungsmomente der Angreifer Chris Wood und Ex-St. Pöltener Elijah Just.

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