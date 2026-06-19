Dieser Spar-Trick mit Erdbeeren ist illegal

Derzeit läuft die Erdbeer-Saison. Einige verwenden im Supermarkt einen vermeintlichen Spartrick, der harmlos wirkt, aber rechtliche Konsequenzen haben könnte.

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Einige hatten schon einmal diesen Gedanken im Supermarkt: Die Bio-Erdbeeren schauen besser als die gewöhnlichen aus, sind aber deutlich teurer. Man könnte ja ein paar der Bio-Erdbeeren einfach in die Schale mit den billigen reinlegen. Der scheinbare clevere Trick kann zu ernsten Problemen führen.

Erdbeeren gehören zu den beliebtesten Obstsorten. Vor allem im Sommer sind die roten Beeren ein Verkaufsschlager im Supermarkt. Jedoch schauen die meisten Kunden auf die Herkunft, Qualität und den Preis. Einige wollen den Preis nicht unbedingt zahlen und versuchen mit dem vorher genannten Trick etwas Geld zu sparen. Wie "Watson" berichtet, ist der Spar-Trick juristisch auf keinen Fall harmlos.

Bewusste Manipulation

Beim Einkauf kommt der Kauf erst an der Kasse zustande. Dort wird bezahlt, was tatsächlich in der Packung liegt und zu welchem Preis dieses Produkt ausgezeichnet ist. Wer aber bewusst in eine günstigere Schale teurere Ware reinlegt, der täuscht über den echten Preis des Produktes. Im Zweifel kann dies als Betrug und bewusste Manipulation gewertet werden.

In der Praxis drohen nicht unbedingt drastische Strafen, aber der Fall kann deutlich unangenehmer werden. An der Kasse droht in dieser Situation meistens Ärger. Supermärkte können dabei von ihrem Hausrecht Gebrauch machen. Tätern drohen etwa ein Hausverbot, eine Konfrontation mit der Marktleitung oder im Einzelfall sogar eine Anzeige, wie "chip.de" berichtet.

Supermärkte setzen auf verstärkte Kontrollen

Vor allem die Absicht entscheidet. Wer gezielt den Supermarkt betrügen wollte, kann sich nicht darauf berufen, dass es sich um ein Versehen gehandelt hat. Dieser Vorsatz macht den entscheidenden Unterschied aus.

Gegenüber "chip.de" erklärt die Supermarkt-Kette Kaufland: "Wir vertrauen in erster Linie auf die Ehrlichkeit unserer Kundinnen und Kunden, schützen unsere Filialen jedoch gleichzeitig durch branchenübliche Maßnahmen wie sensibilisiertes Kassenpersonal oder Kontrollen auf der Verkaufsfläche."

Der Spar-Trick schadet nicht nur dem Supermarkt, sondern auch den Kunden. Geschäfte müssen die verursachten Kosten oft an anderer Stelle ausgleichen. Wenn die Manipulationen häufig festgestellt werden, verschärfen die Märkte ihre Kontrollen, setzen auf verschlossene Verpackungen oder ein eingeschränktes Angebot loser Produkte.