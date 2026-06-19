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Qualm ausgedrungen

Kurioser Fehlalarm bei Prada in Wien

Feuerwehreinsatz bei Prada
© Privat
Ein Fehlalarm in der innerstädtischen Nobel-Boutique sorgte für staunende Blicke der Passanten.
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Im Goldenen Quartier in der Wiener Innenstadt qualmte es Freitagmittag - genauer aus dem Eingang der Nobelboutique "Prada" in der Bognergasse. Ein Passant wurde darauf aufmerksam und hielt das Geschehen mit seinem Handy fest.

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Feuerwehreinsatz bei Prada

© Privat

Auf oe24-Anfrage teilte die Pressestelle der Wiener Feuerwehr mit, dass die Vernebelungsanlage im Geschäft, die eigentlich nur bei Einbrüchen oder bei Raubüberfällen losgehen sollte, eine Fehlfunktion hatte und sich von alleine einschaltete. Der Einsatz war um 14 Uhr noch nicht abgeschlossen.

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