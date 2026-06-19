Kurioser Fehlalarm bei Prada in Wien

Ein Fehlalarm in der innerstädtischen Nobel-Boutique sorgte für staunende Blicke der Passanten.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Im Goldenen Quartier in der Wiener Innenstadt qualmte es Freitagmittag - genauer aus dem Eingang der Nobelboutique "Prada" in der Bognergasse. Ein Passant wurde darauf aufmerksam und hielt das Geschehen mit seinem Handy fest.

Video zum Thema Feuerwehreinsatz bei Prada © Privat

Auf oe24-Anfrage teilte die Pressestelle der Wiener Feuerwehr mit, dass die Vernebelungsanlage im Geschäft, die eigentlich nur bei Einbrüchen oder bei Raubüberfällen losgehen sollte, eine Fehlfunktion hatte und sich von alleine einschaltete. Der Einsatz war um 14 Uhr noch nicht abgeschlossen.