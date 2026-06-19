Rapid-Ziel: "Bestes Team Österreichs"

Nach den Leistungstests am Donnerstag hat Fußball-Bundesligist SK Rapid den Trainingsbetrieb am Freitag wieder aufgenommen.

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Trainer Johannes Hoff Thorup startete mit 22 Spielern in die Sommervorbereitung. Nationalteamspieler wie Bendeguz Bolla oder auch Jakob Schöller, Nicolas Bajlicz und Nikolaus Wurmbrand fehlten noch. Hoff Thorup erwartet sich von seinen Kickern "volles Engagement. Ein Neuanfang bringt immer Verantwortung mit sich, aber auch Chancen".

Der Däne hat die letzte Saison genau analysiert und will in den kommenden Wochen an den Problemzonen arbeiten. Ausgemacht hat Hoff Thorup diesbezüglich vor allem die Offensive, das Pressing und Standardsituationen. Auch bei der Fitness der Spieler wird angesetzt. "Wir haben das Programm in der Saisonpause für die Spieler komplett umgestellt. Was sie also in den letzten Wochen absolviert haben, war deutlich anspruchsvoller. Das haben auch die Spieler selbst gesagt, als sie zurückkamen. Das bedeutet aber auch, dass wir im Training sofort mit höherer Intensität beginnen können", sagte der 37-Jährige.

Ziele? "Beste Mannschaft Österreichs"

Als erstes Ziel sprach Hoff Thorup von einem guten Start: "Das bedeutet für uns, wir müssen uns in eine Position bringen, in der wir uns für die europäische Ligaphase qualifizieren können - was realistisch ist. Und dann müssen wir einen guten Start in die Liga hinlegen." Der Trainer legte die Latte diesbezüglich auch gleich hoch. "Ich habe den Spielern heute Morgen gesagt: Mein Ziel für das Team ist es, die beste Mannschaft Österreichs zu sein. Warum also nicht gleich damit anfangen?"

Dafür brauche es neben fußballerischer Qualität aber auch "Zusammenhalt, Verbundenheit und Teamgeist. Das ist ebenfalls ein wichtiger Teil unserer Pläne für die Saisonvorbereitung". Bei allfälligen Verstärkungen werde auch auf Führungsqualität geschaut, meinte Hoff Thorup. Das sei für ihn ein wichtiger Schlüssel, da mit Andreas Weimann ein erfahrener Spieler nicht mehr mit dabei ist. "Wir müssen wahrscheinlich nach ein oder zwei Spielern Ausschau halten, die seinem Typ ein wenig ähneln." Dabei sei es nicht so wichtig, auf welcher Position gespielt wird, "die Führungsqualitäten sind entscheidend".

Zu möglichen Ab- und Zugängen wollte sich Hoff Thorup nicht konkret äußern. "Natürlich arbeiten wir hinter verschlossenen Türen und hinter den Kulissen", meinte der Däne, der bei der WM sein Nationalteam zwar vermisst. Dadurch müsse er eben "die andere Mannschaft in Rot und Weiß anfeuern", schmunzelte der Trainer. Sein neuer Stürmer und Landsmann Tonni Adamsen erhielt Vorschusslorbeeren. "Dass er jetzt in meiner Mannschaft spielt, ist mir eine große Freude." Gleichzeitig sollen junge Spieler aus der zweiten an die erste Mannschaft herangeführt werden. Der rekonvaleszente Jannes Horn wird indes in einer Woche zurückerwartet, Claudy Mbuyi soll im Trainingslager im Juli