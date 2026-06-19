NÖ startet geniale Sommer-Kampagne

Jetlag, Handgepäck, Beinfreiheit - klingt nach Fernreise. Ist aber Niederösterreich! Mit der Kampagne „Reisen ohne Fernweh" wirbt die NÖ Werbung ab sofort für Urlaub vor der Haustür.

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„Wer Erholung sucht, muss nicht in die Ferne schweifen – das Gute liegt oft ganz nah", so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP).

Programm

Radfahren, Wandern, Wein, Kultur, Flussbaden: Niederösterreich hat den Sommer. Mehr als 60 ausgewählte Unterkünfte machen aus dem Tagesausflug einen Kurzurlaub.

Das ist die Kampagne

Radfahren in Mailberg. © NÖ Tourismus

Wachaubahn, Mariazellerbahn, Waldviertelbahn: Niederösterreich ist auch ohne Auto erreichbar. 2025 reisten bereits 14 Prozent der Österreich-Urlauber mit öffentlichen Verkehrsmitteln an.

Die 360°-Aktivierung läuft online, auf Video-on-Demand-Plattformen, über Display-Banner und Digital-Out-of-Home-Screens an Topstandorten. Keine langen Flugzeiten, kein Stress — und trotzdem echter Urlaub. Niederösterreich macht's möglich!