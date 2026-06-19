Ecuador braucht Sieg gegen Curacao

Für Ecuador ist ein Sieg gegen Underdog Curacao Pflicht.

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Anderenfalls droht ein jähes WM-Ende, da als letzter Gruppengegner noch die Deutschen warten.

In Kansas City wollen die Südamerikaner um ihre Starspieler Moises Caicedo, Piero Hincapie und Willian Pacho diesmal nichts anbrennen lassen und drei Zähler einfahren. Der klare Außenseiter aus der Karibik will sich allerdings teuer verkaufen.

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Curacao-Coach Dick Advocaat hatte bereits nach dem Deutschlandspiel, dem WM-Debüt des Landes, gemeint: "Das nächste Spiel wird anders sein."