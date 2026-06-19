Neunkirchen gibt sich große Koalition

Nach der Gemeinderatswahl in Neunkirchen steht die Koalition: ÖVP und SPÖ regieren gemeinsam. Bürgermeister Peter Teix (ÖVP) bestätigte die Einigung.

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Was genau vereinbart wurde, bleibt bis Samstag unter Verschluss. Dann lädt Teix zur Pressekonferenz - SPÖ-Listenerster Günther Kautz verwies ebenfalls auf den Medientermin.

Die Situation

Die ÖVP hatte die Wahl am 31. Mai mit hauchdünnem Vorsprung gewonnen - gerade einmal neun Stimmen trennten sie von der SPÖ. Beide Parteien halten nun je zwölf der 37 Mandate.

Zum Hintergrund

Der außertourliche Urnengang war nötig geworden, weil SPÖ und Grüne Ende 2025 ihre Abgeordneten zurückgezogen hatten - und damit den Gemeinderat sprengten.

Konstituierung

Die erste offizielle Gemeinderatssitzung findet am 29. Juni statt.