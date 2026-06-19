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Weißer Rauch

Neunkirchen gibt sich große Koalition

© Neunkirchen
Nach der Gemeinderatswahl in Neunkirchen steht die Koalition: ÖVP und SPÖ regieren gemeinsam. Bürgermeister Peter Teix (ÖVP) bestätigte die Einigung.
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Was genau vereinbart wurde, bleibt bis Samstag unter Verschluss. Dann lädt Teix zur Pressekonferenz - SPÖ-Listenerster Günther Kautz verwies ebenfalls auf den Medientermin.

Die Situation

Die ÖVP hatte die Wahl am 31. Mai mit hauchdünnem Vorsprung gewonnen - gerade einmal neun Stimmen trennten sie von der SPÖ. Beide Parteien halten nun je zwölf der 37 Mandate.

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Zum Hintergrund

Der außertourliche Urnengang war nötig geworden, weil SPÖ und Grüne Ende 2025 ihre Abgeordneten zurückgezogen hatten - und damit den Gemeinderat sprengten.

Konstituierung

Die erste offizielle Gemeinderatssitzung findet am 29. Juni statt.

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