Bade-Drama: Opa rettete bewusstlosen Enkel (3)

Ärzte kämpfen derzeit um das Leben eines drei Jahre alten Burschen.

Tirol. Die tragischen Szenen passierten am Donnerstagnachmittag in einem Schwimmbad in Kitzbühel: Ein Urlauber (77) aus Kanada ging mit seinem Enkel schwimmen. Gegen 14.50 Uhr sprang der 3-Jährige in einem unbeobachteten Moment in das 1,4 Meter tiefe Becken, wo er nach kurzer Zeit unterging. Als der 77-Jährige bemerkte, dass sein Enkel nicht mehr da war, schaute er nach und fand ihn am Beckenboden treibend.

Er sprang sofort hinein und holte ihn aus dem Wasser. Nach Erster Hilfe durch Badegäste und schließlich durch die Rettung und den Notarzt wurde der Bub per Heli ins Spital geflogen.