3-Jähriger trieb bewusstlos in Schwimmbad

Kitzbühel. Der Zustand eines Dreijährigen, der am Donnerstag bewusstlos aus dem Becken eines Schwimmbades in Kitzbühel gerettet worden war, ist vorerst stabil. Der Bub wurde auf der Intensivstation der Innsbrucker Klinik behandelt. Er befand sich vorerst nicht in Lebensgefahr, sagte ein Kliniksprecher zur APA. Der Dreijährige war in einem unbeobachteten Moment in das rund eineinhalb Meter tiefe Becken gesprungen und hatte sich nach kurzer Zeit nicht mehr über Wasser halten können.

Er verlor schließlich das Bewusstsein. Sein Großvater, ein 77-jähriger Kanadier, entdeckte ihn am Beckenboden treibend, sprang sofort in das Wasser und barg das Kind. Badegäste sowie Rettung und Notarzt leisteten daraufhin Erste Hilfe. Letztlich wurde der Dreijährige mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik geflogen.