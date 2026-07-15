Hundertjähriger Kalender sagt Sommer-Schock voraus

War es das bereits mit dem Traumsommer?

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Der Hundertjährige Kalender sagt für die zweite Sommerhälfte 2026 ein wechselhaftes Wetter mit einem ständigen Wechsel zwischen Wärme, Regen und Gewittern voraus. Allerdings gilt: Die Prognosen des historischen Kalenders sind wissenschaftlich nicht belastbar und dienen eher als traditionelle Bauernregel denn als moderne Wettervorhersage.

Es bleibt unbeständig

Nach der Vorhersage soll der restliche Juli überwiegend unbeständig bleiben. Rund um die Monatsmitte dominiert demnach Regenwetter, ehe sich gegen Ende Juli wieder wärmere Abschnitte einstellen. Auch dann sind jedoch erneut Gewitter und Regenschauer angekündigt. Von einer längeren Schönwetterphase ist keine Rede.

© Getty Images

Der August beginnt laut Hundertjährigem Kalender zunächst mit großer Hitze. Bereits nach wenigen Tagen soll das Wetter aber wieder kippen. Es folgen windige, regnerische Abschnitte, die nur gelegentlich von freundlichem Sommerwetter unterbrochen werden. Erst in den letzten Augusttagen könnte sich das Wetter wieder stabilisieren und wärmer werden.

Kein Hitzesommer

Auch der September startet der alten Wetterregel zufolge freundlich und warm. Allerdings sollen immer wieder kräftige Regenschauer und Gewitter dazwischenfunken. Im weiteren Monatsverlauf wechseln sich sonnige und nasse Phasen ab, bevor der September laut Prognose mit einer erneuten Regenperiode endet.

Insgesamt zeichnet der Hundertjährige Kalender für den verbleibenden Sommer kein Bild eines anhaltenden Hitzesommers. Stattdessen soll es bis in den September hinein immer wieder wechselhaft werden – mit regelmäßigen Regenfällen, Gewittern und nur kurzen Hochsommerphasen. Meteorologen weisen jedoch darauf hin, dass der Hundertjährige Kalender auf Aufzeichnungen und astrologischen Annahmen aus dem 17. Jahrhundert basiert und aus wissenschaftlicher Sicht keine verlässliche Grundlage für langfristige Wetterprognosen darstellt