Alarmstufe Rot: Hier drohen heute Unwetter

In weiten Teilen Österreichs muss man am Mittwoch mit heftigen Gewittern rechnen.

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Bereits am Morgen entstehen die ersten Gewitter in Vorarlberg und Nordtirol. Im Laufe des Vormittags breiten sich die Schauer und Gewitter auf das Salzburger Bergland und die Obersteiermark aus. Am Nachmittag steigt die Gewittergefahr schließlich in ganz Österreich deutlich an. Besonders im Bergland und im Süden sind kräftige Gewitterzellen möglich. Dabei kann innerhalb kurzer Zeit viel Regen fallen, was örtlich zu Überflutungen führen kann. Dazwischen zeigt sich zwar immer wieder die Sonne, dennoch bleibt die Atmosphäre labil. Die Temperaturen erreichen je nach Sonnenscheindauer sommerliche 23 bis 32 Grad.

Auch morgen Gewitter

Auch am Donnerstag setzt sich das wechselhafte Wetter fort. Die Luft bleibt schwül und warm – ideale Bedingungen für weitere Schauer und Gewitter. Bereits in den Morgenstunden sind im Südosten erste kräftigere Gewitter möglich. Im Laufe des Nachmittags verlagert sich der Schwerpunkt in das östliche Bergland. Im Westen bleibt es dagegen überwiegend ruhiger, dort sind nur vereinzelt Regenschauer oder Gewitter zu erwarten.

Trotz der Gewitterneigung klettern die Temperaturen erneut auf 24 bis 32 Grad. Mit der Kombination aus Hitze und hoher Luftfeuchtigkeit bleibt das Wetter jedoch belastend. Wer Aktivitäten im Freien plant, sollte den Himmel im Auge behalten und Wetterwarnungen verfolgen, denn einzelne Gewitter können sich rasch entwickeln und örtlich heftig ausfallen.