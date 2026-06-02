So sieht mein WM-Team ohne Baumgartner aus

Der Ausfall von Christoph Baumgartner stellt unser Nationalteam vor eine Riesen-Herausforderung. Plötzlich hat Ralf Rangnick ein Problem.

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Baumi ist nicht zu ersetzen – da könnte ich eher auf einen David Alaba verzichten. Das ist jetzt für den Teamchef die Gelegenheit, LASK-Meisterkapitän Sascha Horvath oder Dejan Ljubicic vom deutschen Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04 ein Geschenk zu machen, wobei es eigentlich nur darum geht, einen Urlaubsplatz zu besetzen. Intern wird der Teamchef eine Lösung mit den 22 verbliebenen Feldspielern aus seinem ursprünglichen WM-Kader finden. Die Baumgartner-Rolle werden Konny Laimer oder Xaver Schlager übernehmen.

Womit wir bei meinem Team für die WM wären.

TOR: Ich würde Wiegele den Vorzug geben

Der Tunesien-Test hat die Grenzen von Alexander Schlager aufgezeigt – mit weniger Glück wären sowohl die beiden Lattenschüsse, als auch der Stangentreffer drinnen gewesen. Shootingstar Florian Wiegele hätte die Bälle hingegen aufgrund seiner Körpergröße vermutlich gehalten. Auch wenn Schlager mit dem Fuß überzeugt – im Fünfer ist er zu wenig präsent.

ABWEHR: Präsenz reicht nicht für Alaba

Rechts hinten ist Posch ebenso gesetzt wie der kopfballstarke und robuste Danso in der Innenverteidigung. Daneben sollte es einen Zweikampf zwischen Alaba und Lienhart geben. Wobei für Alaba gilt: Nur Präsenz zu zeigen, ist mir zu wenig. Links außen spielen Mwene oder Prass.

MITTELFELD: Seiwald hinter Viererkette

Nicolas Seiwald spielt bei mir vor der Abwehr, davor Schlager und Laimer nebeneinander. Rechts spielt Schmid oder Wimmer und Sabitzer links.

ANGRIFF: Arnautovic & Kalajdzic für Tore

Kalajdzic hat beim LASK mit dem Meistertitel Selbstvertrauen getankt und dieses auch ins Nationalteam mitgenommen – er ist auch bei der WM für Tore gut. Vorne stürmt Arnautovic – solange er Luft hat. Mit Gregoritsch muss Rangnick eine Lösung finden – wenn er wie gegen Tunesien hinter Arnautovic spielt, funktioniert das nicht.

Team im Schinkels-Formcheck

FAZIT: Zwei Varianten führen zum Erfolg

Es gibt zwei Varianten, die bei der WM zum Erfolg führen. Gegen Argentinien müssen wir reagieren, bei unserem Auftakt-Spiel gegen Jordanien und gegen Algerien hingegen agieren. Da sind anspielfreudige Stürmer gefragt – also Arnautovic. Der braucht hinter ihm Spieler, die andauernd im Sechzehner auftauchen – das war Baumgartners Paraderolle. Deswegen ist Baumi eigentlich unersetzbar. Umso mehr brauchen wir Laimer nicht in der Verteidigung, sondern weiter vorne, wo seine Red-Bull-DNA zum Tragen kommt – als Herz der Mannschaft.

Ich hoffe, dass Rangnick die Besten in den jeweiligen Positionen spielen lässt und dass er nicht auf die Idee kommt, für Lieblinge wie Alaba, Seiwald, Schmid oder Lienhart Arbeitsplätze zu suchen. Gegen Tunesien haben wir dank Kreativität aus dem Mittelfeld in der 2. Hälfte eine Riesensteigerung gesehen. Damit müssten wir es bei der WM in die K.o.-Phase schaffen.