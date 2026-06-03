Eröffnungsspiel: Kurioser Streit um 14.000 Tickets

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Rund um das Eröffnungsspiel Mexiko gegen Südafrika am 11. Juni im Aztekenstadion herrscht ein kurioser Ticket-Streit.

Beim Bau in den 1960ern kauften Privatpersonen - genannt "Titulares de Palcos y Plateas" - rund 14.000 Plätze und bekamen dafür bis 2065 gratis Zugang zu allen Veranstaltungen. Bei der WM 2026 sicherte der Stadionbetreiber der FIFA diese Tickets aber zu. Die Inhaber zogen vor Gericht und bekamen recht, laut Berichten drohen 54 Mio. Euro Entschädigung.

Zudem wurden die elektronischen Tickets noch nicht allen Personen zugesendet. Erhalten Sie keinen Zutritt, "erstatten wir Anzeige und beantragen beim Gericht die Genehmigung zum Einsatz von Gewalt", so die Inhaber.