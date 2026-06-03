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Laut Supercomputer

Power-Ranking: So stehen Österreichs WM-Chancen wirklich

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© FIFA via Getty Images
Wer laut Supercomputer die WM gewinnt und wie weit Österreich kommt.
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In 8 Tagen ist es endlich so weit – dann startet die Fußball-Weltmeisterschaft in Nordamerika. Österreich ist zum ersten Mal seit 28 Jahren qualifiziert und reist mit großen Zielen in die USA.

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Österreich auf Platz 23

Laut Berechnungen von Opta hat Österreich aber nur Außenseiterchancen auf eine Überraschung. Zwar wird Österreich die Gruppenphase (es geht gegen Jordanien, Argentinien und Algerien) zu 67,69 Prozent überstehen, im Sechzehntelfinale droht dann aber das Aus. Da in der Runde der letzten 32 wohl Spanien wartet, schafft das ÖFB-Team nur zu 25 Prozent den Einzug ins Achtelfinale.

Spanien wird Weltmeister

Eine noch größere Überraschung traut der Supercomputer Österreich praktisch gar nicht zu. Die Chancen des ÖFB-Teams auf ein Viertelfinale (11 %), Halbfinale (5 %) oder Finale (2 %) sind verschwindend gering. Dass Österreich sogar Weltmeister wird, tritt nur in 0,55 Prozent der Simulationen ein.

Damit liegt Österreich unter den 48 WM-Teilnehmern auf Platz 23. Hauptfavoriten sind wenig überraschend Spanien, Frankreich, England und Argentinien. Deutschland liegt im Power-Ranking auf Platz 7.

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