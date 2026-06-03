Skandal-Änderung: 8 neue WM-Regeln

FIFA reagiert mit neuen WM-Regeln auf zwei Eklats und Zeitschinderei

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Mexiko-Stadt. Im Champions-League-Finale machte Schiedsrichter Daniel Siebert von sich reden, weil er Arsenals Spiel auf Zeit maßlos unterband - allen voran mit einem Halbzeitpfiff statt einer Ecke. Damit lieferte der Deutsche bereits einen Vorgeschmack auf die WM 2026, denn mit acht neuen Regeln soll unter anderem dem Zeitschinden ein Ende gesetzt werden. Doch auch auf zwei prominente Skandale im Fußball geht die FIFA direkt ein.

Zeitspiel soll massiv unterbunden werden

Dann legen wir gleich mit den Zeitspiel-Regeln los: Aufmerksame Fußball-Fans werden es aus der aktuellen Saison bereits kennen, aber bei Abschlägen und -würfen der Torhüter zählt eine 5-Sekunden-Regel. Der Schiedsrichter beginnt aus eigenem Ermessen sichtbar von fünf runter zu zählen, danach gibt es Eckball für den Gegner. Wiederum zehn Sekunden Zeit haben Auswechselspieler, um das Feld zu verlassen, sofern sie nicht verletzt sind. Die Strafe hier ist eine einminütige Verzögerung der Einwechslung - und damit Unterzahl. Ebenso Unterzahl gibt es bei der Behandlung eines Spielers außerhalb des Platzes, auch dieser muss eine Minute auf die Rückkehr warten.

Nach Skandalen: Neue Rote Karten

Nun zu den angesprochenen Skandalen. Benficas Gianluca Prestianni soll Real Madrids Vinicius Jr. mutmaßlich rassistisch beleidigt haben. Da er das Trikot vor dem Mund hatte, fehlt bis heute ein Beweis. Beim Turnier wird diese Aktion, wie auch ein Handvorhalten, in einer Konfrontation mit Rot geahndet. Weil beim Africa-Cup-Finale der Senegal das Feld aus Protest verließ, bedeutet nun auch das einen Platzverweis.

Auch VAR bekommt noch mehr Macht

Der Videoschiedsrichter darf bei der WM nun auch die zweite Gelbe Karte bei Gelbrot überprüfen und zurücknehmen. Weiters kann ein Tor nach Eckball auch dann rückwirkend aberkannt werden, wenn der Angreifer vor der Ausführung einen Verteidiger foult und diesem somit an einer Defensivaktion hindert.

Zwei Trinkpausen, Zeit für die Werbung

Nach jeweils 22 Minuten pro Halbzeit wird es eine verpflichtende Trinkpause geben, egal bei welchem Wetter. Diese wird drei Minuten dauern und für Werbung genutzt. Mit mehr Nachspielzeit ist zu rechnen.