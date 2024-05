× Gabalier spricht über neue Liebe: Das ist seine Traumfrau

Vier Jahre nach der Trennung von Silvia Schneider spricht Volksmusikstar Andreas Gabalier offen über die Gründe für das damals überraschende Liebes-Aus.

Gabalier zufolge soll seine Karriere seinen Tribut gefordert haben, wie er gegenüber "Schlager.de" zugab: "Die Zeiten davor waren einfach total turbulent und da hat das Privatleben leider nicht den richtigen, verdienten Platz gefunden. In den letzten zehn Jahren stand die Karriere eben ganz im Vordergrund." Seit der Trennung von Silvia ist der Sänger offiziell Single. Mit der Situation er hat seinen Frieden geschlossen: "Das Leben spielt, wie es spielt. Man kann nichts erzwingen."

© Getty Images ×

Sänger blickt optimistisch in die Zukunft

Die Hoffnung auf die große Liebe hat er nicht aufgegeben. Der 39-Jährige weiß genau, wie seine Traumfrau aussehen soll - Humor sei das wichtigste Merkmal für ihn: "Die Frau an meiner Seite sollte einen guten Sinn für Humor haben und mich so nehmen wie ich bin", verrät er im Interview. Gabalier blickt optimistisch in die Zukunft: "Es wird schon wieder eine neue Liebe kommen, da bin ich ganz sicher."