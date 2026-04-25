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Abbas Araqchi
© Getty Images

Islamabad

Iran-Außenminister verlässt Friedensgespräche: Trump macht Rückzieher

Von
25.04.26, 17:40
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Der iranische Außenminister Abbas Araqchi ist nach Gesprächen mit pakistanischen Regierungsvertretern über mögliche Friedensverhandlungen mit den USA aus Islamabad abgereist.  

Araqchi verließ die pakistanische Hauptstadt am Samstag nach eintägigen Gesprächen.

Gespräche zwischen Iran und USA 

Pakistan vermittelt in den Bemühungen um ein Ende des Iran-Kriegs und hatte vor rund zwei Wochen bereits Gespräche zwischen Vertretern Irans und der USA in Islamabad ausgerichtet, die jedoch ohne Ergebnis blieben.

Araqchi
© Getty

Die US-Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner befanden sich am Samstag erneut auf dem Weg nach Islamabad. Nach Angaben des iranischen Staatsfernsehens soll die pakistanische Regierung den US-Vertretern Irans Vorschläge übermitteln.

Jared Kushner Ehemann von Ivanka Trump
© Reuters

Steve Witkoff

Trumps Sondergesandter Steve Witkoff  

© Getty

Dann wurde kurz danach klar: Trump schickt Witkoff und Kushner nicht nach Pakistan. Im Ringen um ein Ende des Iran-Kriegs hat US-Präsident Donald Trump Medienberichten zufolge die Reise seines Sondergesandten Steve Witkoff und seines Schwiegersohns Jared Kushner nach Pakistan zunächst abgesagt.

Absage der Reise 

Er habe seiner Delegation gesagt, sie sollten nicht fliegen, zitierte der US-Sender Fox News Trump. "Axios"-Reporter Barak Ravid schrieb auf der Plattform X ebenfalls, Trump habe ihn in einem Telefoninterview über die Absage der Reise informiert.

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