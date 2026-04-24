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© Getty Images / oe24

Tumor-Operation

Netanyahu wegen Prostatakrebs behandelt

24.04.26, 13:55
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Israels Premierminister Benjamin Netanyahu wurde erfolgreich wegen Prostatakrebs behandelt. Ein bösartiger Tumor wurde im Frühstadium entfernt – die Veröffentlichung hielt der Premier wegen des Konflikts mit dem Iran bewusst zurück.

Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu hat Details zu seinem Gesundheitszustand bekannt gegeben. Laut seinem jährlichen medizinischen Bericht wurde bei einer Routineuntersuchung ein bösartiger Tumor in der Prostata entdeckt. Der Eingriff verlief erfolgreich: "Ich habe eine gezielte Behandlung durchlaufen, die das Problem entfernt hat und keine Spur davon übrig ließ", erklärte der 76-Jährige am Freitag auf der Plattform X. Er befinde sich nun wieder in einer "exzellenten körperlichen Verfassung".

Entdeckt wurde der "winzige Fleck von weniger als einem Zentimeter" bei einer Nachuntersuchung. "Gott sei Dank, es liegt hinter mir", so der Premier. Bereits vor eineinhalb Jahren hatte er sich einer Operation wegen einer gutartigen Prostatavergrößerung unterzogen.

Geheimhaltung wegen Propaganda

Dass die Diagnose erst jetzt bekannt wird, hat strategische Gründe. Netanyahu bat darum, den Bericht nicht auf dem Höhepunkt des Krieges mit dem Iran zu veröffentlichen. Er wollte verhindern, dass Teheran den Gesundheitszustand für "weitere Lügenpropaganda gegen Israel" instrumentalisiere.

Diplomatische Reise geplant

Die gesundheitlichen Neuigkeiten fallen in eine politisch entscheidende Phase. Netanyahu wird in den kommenden Wochen im Weißen Haus erwartet, um über ein langfristiges Friedensabkommen im Iran-Konflikt zu beraten. Gleichzeitig wurde der Waffenstillstand mit dem Libanon um drei Wochen verlängert. Trotz der medizinischen Episode bleibt Netanyahus diplomatischer Zeitplan straff.

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