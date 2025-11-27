Neue Details zur Hochzeit von Taylor Swift & Travis Kelce: Findet sie HIER statt?

Taylor Swift und Football-Superstar Travis Kelce sind das Power-Couple des Jahres. Die beiden sollen aktuell ihre Hochzeit komplett neu durchplanen. Statt einer intimen Sommer-Trauung scheinen jetzt glamouröse Großevents, Luxus-Resorts und sogar Privatinseln im Rennen zu sein.

Wenn eine Frau weiß, wie man ein Großereignis inszeniert, dann ist es Taylor Swift. Während sie weltweit Arenen füllt, Rekorde bricht und mit ihrer „Eras Tour“ Popgeschichte schreibt, läuft im Hintergrund längst das wohl romantischste Projekt ihres Lebens: die Hochzeitsplanung. Seit ihrer Verlobung mit NFL-Superstar Travis Kelce brodelt die Gerüchteküche gewaltig.

Und wie könnte es anders sein? Die ganze Welt wartet sehnsüchtig darauf, wo Taylor „I will“ sagen wird. Wird es eine intime Feier mit Countryside-Charme? Ein mondäner Empfang an der US-Ostküste? Oder geht das Paar gleich den Hollywood-Weg und heiratet auf einer Privatinsel, wo selbst Paparazzi kapitulieren müssen?

Laut Insidern scheint die ursprüngliche Idee einer kleinen, intimen Feier längst vom Tisch zu sein. Das US-Promiportal Page Six berichtet von drei heißen Theorien, und warum jede einzelne gute Chancen hat, die Location DER Promi-Hochzeit des Jahres zu werden.

Taylor Swift: Wo wird ihre Traumhochzeit stattfinden?

Hochzeit in Rhode Island, nur größer als ursprünglich geplant

Ganz abgeschrieben sei Rhode Island aber nicht, erzählen Quellen Page Six. Statt einer Home-Wedding könnte Taylors Lieblingsort dennoch eine zentrale Rolle spielen: Das luxuriöse Ocean House Hotel liegt gleich neben ihrer Villa und hat Erfahrung mit VIP-Events. Perfekte Logistik, perfekte Aussicht und genug Platz, um der Promi-Gästelist zu begegnen.

Was für die Location spricht:

Perfekte Nähe zu Taylors Anwesen

Diskrete Luxushotellerie

Nostalgiefaktor – Taylor liebt Watch Hill

Doch: Die Insider betonen, dass Rhode Island wohl eher als „Teil eines größeren Hochzeitswochenendes“ fungieren würde, vielleicht für den Empfang, Brunch oder eine Pre-Wedding-Party.

Traumhochzeit in Tennessee – stilecht am Blackberry Farm

Der zweite heiße Tipp ist fast schon zu romantisch, um wahr zu sein: Blackberry Farm in Tennessee, ein 4.200 Hektar großes Luxus-Resort in den Smoky Mountains. Es ist edelrustikal und verspricht absolute Diskretion.

Die Location ist so stilvoll, dass Hochzeiten dort schon in Vogue, Brides und Martha Stewart Weddings gefeatured wurden. Noch dazu hat Taylor ein Haus in Nashville, was die Tennessee-Theorie noch glaubwürdiger macht.

Was für :

Nostalgie-Faktor: Taylor ist in Tennessee groß geworden

Mega-Gästeliste möglich

Luxuriös, aber mit Bodenhaftung – ganz wie Taylors Country-Wurzeln

Hollywood-Style: Eine Privatinsel

Natürlich gibt es auch eine extravagante Theorie: Taylor und Travis sollen tatsächlich über eine Hochzeit auf einer Privatinsel in der Karibik nachdenken.

Im Gespräch sind offenbar:

Necker Island, Richard Bransons ikonische Luxusinsel

Alternativ eine andere Private Island in der Karibik, falls Necker Island zu klein sein sollte

Was für die Location spricht:

Absolute Privatsphäre fernab der Paparazzi

Platz für mehrere Großevents

Der perfekte Mix aus Glamour und Exklusivität

Diese Variante schreit natürlich nach Hollywood – und wäre eine Hochzeit, über die die Welt garantiert wochenlang spricht.

Fazit: Alles offen – doch eines ist sicher…

Taylor Swifts Hochzeit wird ein perfekt inszeniertes, herzberührendes Mega-Event. Ob rustikaler Countryside-Luxus, eine elegante Rhode-Island-Feier oder gleich eine karibische Trauminsel – jede Option erzählt ein Stück ihrer Geschichte. Und egal, wofür sie sich entscheidet: Die Swiftie-Welt wird kollektiv ausflippen.