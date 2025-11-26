Alles zu oe24VIP
J. Lo wird zur Lachnummer: Wirbel um Verlobungsring
J. Lo wird zur Lachnummer: Wirbel um Verlobungsring

26.11.25, 12:20
Jennifer Lopez macht wieder Schlagzeilen – allerdings diesmal nicht wegen einer neuen Flamme, sondern wegen einer Werbekampagne, die das Internet kollektiv zum Kichern bringt. Ausgerechnet Verlobungsringe soll die vierfach geschiedene Diva nun verkaufen

Wie das US-Promiportal Page Six berichtet, ist J.Lo das neue Gesicht der Schmuckmarke Zen Diamond. In der neuen Kampagne posiert der Superstar in Brautweiß – natürlich mit funkelndem Verlobungsring am Finger. Ein ironisches Detail, das dem Netz nicht entgeht: Immerhin hat Lopez in ihrem Leben bereits sechs solcher Ringe getragen. Wenn jemand Erfahrung hat, dann wohl sie.

Doch online sorgen die Bilder für reichlich Spott. Viele User fragen sich: Ist das geniale Selbstironie oder einfach Hollywood, das sich selbst parodiert? 

Auf der Website des Schmuckhändlers wirbt Jennifer Lopez für den Black Friday Sale. Kaum zu übersehen: Der Verlobungsring auf ihrem Finger.

Auf der Website des Schmuckhändlers wirbt Jennifer Lopez für den Black Friday Sale. Kaum zu übersehen: Der Verlobungsring auf ihrem Finger.

Die Ironie der Kampagne

In Wahrheit ist Lopez derzeit Single: Seit dem dramatischen Beziehungs-Finale mit Ben Affleck im Sommer 2024 ist sie solo unterwegs. Affleck hatte ihr bekanntlich 2022 einen Mega-Diamanten an den Finger gesteckt. Davor gab es bereits den legendären pinken Harry-Winston-Ring von 2002. Und davor – naja, wir kennen die Liste.

Auch Ex-Verlobter A-Rod, der 2019 mit einem 15-Karat-Stein um die Ecke kam, ist schon lange Geschichte. Ganz zu schweigen von ihren zuvor drei Ehemännern: Ojani Noa, Cris Judd und schließlich Marc Anthony, mit dem sie 10 Jahre verheiratet war. Kurz: Niemand in Hollywood hat mehr praktische Erfahrung mit Verlobungsringen als Jennifer Lopez.

Schnäppchen-Preis für Werbedeal

Laut Page Six soll Lopez für den Deal rund 10 Millionen Dollar kassieren. Für Normalsterbliche ein Traum, für J.Lo angeblich ein Schnäppchen-Preis: „Sie hat früher locker 20, 30, sogar 50 Millionen für Werbedeals bekommen“, wundert sich eine Page Six-Quelle. Der Insider legt nach: Lopez wolle „um jeden Preis im Gespräch bleiben“. Finanziell müsse sie das nicht – relevant bleiben wolle sie schon.   

Keine Dating-Apps

Doch der Wirbel rund um die Kampagne scheint die Sängerin kaum zu tangieren. Erst am Wochenende performte sie bei einer indischen Milliardärs-Hochzeit und soll laut Gerüchten dafür erneut rund 2 Millionen Dollar kassiert haben. Und sollte irgendwann wieder Amor zuschlagen? Per App jedenfalls nicht. Auf die Frage von Howard Stern, ob sie auf der Dating-App Raya daten würde, kam ein trockenes: „Nein, so etwas will ich nicht.“

Zen Diamond sieht das natürlich anders

Für den Schmuckkonzern ist Lopez die perfekte Wahl: „Sie steht für Macht, Authentizität und zeitlose Schönheit“, schwärmt Firmenchef Emil Guzelis.

Im Netz allerdings sorgt die Kampagne weiter für Memes – viele feiern die Ironie der Situation. Aber eines ist klar: J.Lo weiß, wie man im Gespräch bleibt. Und vielleicht ist das ja die wahre Liebe ihres Lebens.

