Zehn Tote durch israelische Angriffe in Syrien

Israels Armee hatte zuvor Einsatz gegen islamistische Gruppierung bekannt gegeben

Bei israelischen Angriffen im Süden Syriens sind nach syrischen Angaben mindestens zehn Menschen getötet worden. Das staatliche syrische Fernsehen berichtete am Freitag, die israelische Armee habe in der Nacht die Ortschaft Beit Jinn im Süden des Landes angegriffen. Dabei seien mindestens zehn Menschen, darunter Frauen und Kinder, getötet worden. Mehrere Bewohner seien zudem von den Trümmern zerstörter Gebäude verschüttet worden.

Dutzende Familien seien in nahegelegene Gebiete geflohen, um sich in Sicherheit zu bringen, hieß es weiter. Die israelische Armee hatte zuvor bekannt gegeben, dass sie einen Einsatz gegen eine islamistische Gruppierung im Süden Syriens ausgeführt habe, um "Verdächtige festzunehmen".