Jourova und Sassoli von Gegensanktionen betroffen.

Moskau. Moskau hat als Reaktion auf Einreiseverbote in die EU acht Vertretern aus EU-Staaten die Einreise nach Russland verboten. Darunter sind der EU-Parlamentspräsident David Sassoli und die EU-Vize-Kommissionspräsidentin Vera Jourova. Das teilte das russische Außenministerium am Freitag in Moskau mit. Die EU hatte im März Strafmaßnahmen gegen russische Regierungsmitarbeiter verhängt.

Mehr dazu in Kürze ...