OnlyFans
© Getty Images

Erotik-Plattform

Milliarden-Deal bahnt sich an: OnlyFans soll jetzt verkauft werden

02.11.25, 20:30
Teilen

Die Erotik-Plattform OnlyFans soll verkauft werden. 

Die Porno-Plattform OnlyFans steht offenbar zum Verkauf. Laut der Nachrichtenagentur "Reuters" laufen derzeit Gespräche zwischen dem Betreiberunternehmen Fenix International Limited und einer Investorengruppe unter Führung der US-Investmentfirma Forest Road Company. 

Die Plattform ist allerdings nicht unumstritten. Nutzerinnen und Nutzer können Profile anlegen und dort hinter einer Paywall exklusive und oft auch explizite Inhalte anbieten. Ein monatliches Abonnement kostet meist zwischen fünf und 50 Dollar. Fans können auch Trinkgelder oder Einmalzahlungen leisten. 

Laut der "FAZ" wird die Plattform zwischen sieben und acht Milliarden US-Dollar bewertet. Die Erotik-Seite verzeichnete 2024 einen Vorsteuergewinn von 684 Millionen Euro, die Gewinnmarge liegt bei fast 50 Prozent.

