Nach Scheidung: "Borat" datet jetzt DIESES OnlyFans-Model

Sacha Baron Cohen zeigt sich erstmals nach der Scheidung von Isla Fisher in Begleitung des Onlyfans-Models Hannah Palmer. Die beiden verbrachten offenbar einen Abend auf Ibiza und lassen auf ein neues Liebesglück schließen

"Borat"-Star Sacha Baron Cohen (53) und Hannah Palmer (27) wurden Medienberichten zufolge bei einem gemeinsamen Dinner auf Ibiza gesehen. Das Restaurant verließen die beiden später zusammen in derselben Limousine. Augenzeugen berichteten von intensiven Gesprächen und guter Verständigung trotz des Altersunterschieds.

Cohen und Palmer lernten sich bei Regisseur Taika Waititis 50. Geburtstag kennen. Die Feier auf Ibiza fand im kleinen Freundeskreis statt, zu dem unter anderem Rita Ora gehörte, die wiederum mit Hannah Palmer befreundet ist. "Es war ein grosses Dinner, bevor alle im villaeigenen Nachtclub feierten", schilderte ein Gast der Party.

Glamour und Social Media

Hannah Palmer trug ein Leo-Print-Minikleid und Stiefel, Cohen blieb in blauem T-Shirt und Schildmütze dezent. Die Social-Media-Influencerin veröffentlichte Bilder der luxuriösen Feier auf Instagram und TikTok, wo sie drei Millionen Follower hat. Nach dem Dinner zog Palmer zu einer Party von Paris Hilton weiter.

Trennung von Isla Fisher

Sacha Baron Cohen und Isla Fisher © Instagram

Die Scheidung von Cohen und Isla Fisher (49) wurde im Juni 2025 rechtskräftig. Nach 14 Jahren Ehe und drei gemeinsamen Kindern teilten sie ihr Vermögen von rund 140 Millionen Euro einvernehmlich. "Wir sind stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben", erklärten beide. Während Cohen sein Liebesleben neu entdeckt, konzentriert sich Fisher auf ihre Karriere, unter anderem für den Thriller "Die Unfassbaren 3 – Now You See Me", der im November startet.