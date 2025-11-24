"Mit der Hand machen" - Dolly Busters heißer Talk am Herd sorgt für Lacher

Bei "Europa grillt den Henssler" ging es nicht nur am Herd heiß her. Dolly Busters Auftritt brachte vor allem die anwesenden Männer zum Schwitzen.

In der TV-Küche ging es heiß her: Bei "Europa grillt den Henssler" wurde nicht nur Fleisch angebraten, sondern auch Porno-Legende Dolly Buster, die unfreiwillig zum Mittelpunkt der Gespräche wurde. „Hast du einen Clown gefühstückt?“ - „Hast du getrunken?“ Humor war von Anfang an großgeschrieben.

Bei der jüngsten Ausgabe von „Europa grillt den Henssler“ sorgte ausgerechnet Debütant Josef Micek, Gastronom aus dem Raum Dresden, für den wohl denkwürdigsten Moment des Abends. Der 48-Jährige trat als Traditionskoch gemeinsam mit Dolly Buster für Tschechien an – und lieferte Henssler damit eine Konkurrenz, die weniger durch ihre Gerichte als durch Wortwechsel in Erinnerung bleibt.

Neben Tschechien stellten sich auch Teams aus der Türkei (Mousse T. und Koral Elci), Frankreich (Zwei-Sternekoch Frédéric Morel) und Großbritannien (Ross Antony mit Mutter Vivien Cattarall) dem Kochduell. Die Stimmung war ausgelassen, das Essen überzeugte – doch Micek schaffte es, die ohnehin humorvolle Runde noch einmal zu übertreffen.

Wontorra ist peinlich berührt

Moderatorin Laura Wontorra führte gewohnt locker durch die Sendung. Als Dolly Buster – einst eine der bekanntesten Persönlichkeiten der 1990er-Jahre in der Erwachsenenunterhaltung – Brotreste für Karlsbader Knödel zerdrückte, deutete sich bereits an, dass das Gespräch eine unerwartete Wendung nehmen würde. Buster erklärte: „Ich könnte das auch mit der Hand machen. Aber ich versuch's mit dem Gerät, da geht's aber nicht so gut.“





Wontorra versuchte, das Gespräch auf neutralere Bahnen zu lenken und erinnerte daran, dass Buster seit 2006 vor allem künstlerisch tätig ist. Also fragte sie Micek, ob er ihre Kunst kenne. Dessen Antwort löste jedoch prompt betretenes Schweigen und dann kollektives Gelächter aus: „Ja, natürlich. Das hat dann irgendwann weh getan in der Hand, es war aber eine tolle Erfahrung.“

Wontorra blieb zunächst sprachlos, während bei Dolly Buster der Groschen schneller fiel. „Nein, also, die mein ich doch ... Hallo? Josef, ich male Bilder! Ich male abstrakte Kunst!“, rief sie entgeistert. Als schließlich auch Wontorra die Doppeldeutigkeit realisierte, entfuhr ihr ein halb geflüstertes „Das ist nicht passiert gerade!“, bevor sie in schallendes Gelächter verfiel. Buster kommentierte das Geschehen nur noch mit einem verzweifelten „Ich kollabiere!“.

Spaßiger Abend

Der Kochwettbewerb lieferte damit nicht nur kulinarische, sondern auch unfreiwillig komische Momente – allen voran dank Josef Micek, dessen TV-Premiere sicher nicht so schnell vergessen wird.