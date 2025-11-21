Alles zu oe24VIP
Steffen_Henssler

Unkompliziert

Zwei schnelle & köstliche Rezepte von TV-Koch Steffen Henssler

21.11.25, 16:15
Steffen Henssler ist für seine raffinierte und unkomplizierte Küche bekannt – mit seinen über 100 Rezepten liefert er geschmackvolles ohne viel Aufwand. Köstliches zu jeder Tageszeit – da wird direkt aufgetischt!

Burrata Deluxe

Burrata_DeLuxe
© Frank von Wieding, Philipp Rathmer

Zutaten für 2 Personen

  • 1 Paradeiser
  • 1 EL Pistazienkerne
  • 2 Burrata à 100 g
  • 1 EL Kapern
  • 2 TL alter Balsamico-Essig
  • Außerdem:
  • Salz
  • Olivenöl
  • Pfeffer

Zubereitung * LEICHT * 10 MIN + 1 Nacht gefrieren

  1. Am Vortag den Paradeiser über Nacht einfrieren. Am nächsten Tag Pistazienkerne in einer Pfanne ohne Fett bei mittlerer Hitze rösten und anschließend grob hacken.
  2. Je 1 Burrata auf einen Teller setzen, mit zwei Löffeln von der Mitte her öffnen und auseinanderziehen. Mit Salz würzen. Gefrorenen Paradeiser jeweils zur Hälfte mit einer feinen Zestenreibe darüberreiben.
  3. Kapern und Pistazien darüberstreuen. Mit je 2 EL Olivenöl und je 1 TL Balsamico-Essig beträufeln. Pfeffer darübermahlen.  

Steffen sagt: Wenn Paradeiser übrig bleibt,  diese zum Wiederbenutzen einfrieren. Passt z.B. auch perfekt auf Salat! 

Gefüllte Dorade aus dem Ofen

Gefuellte_Dorade_Ofen
© Frank von Wieding, Philipp Rathmer

Zutaten für 2 Personen

  • 4 festkochende Erdäpfel
  • 150 g Artischockenherzen aus der Dose
  • 10 getrocknete Paradeiser in Öl
  • 1 Bund Basilikum
  •  1 EL Trüffelöl
  • 4 Doradenfilets à ca. 125 g
  • 2 EL Weißwein
  • Außerdem:
  • Olivenöl, Salz, Pfeffer, Butter, Backpapier

Zubereitung * LEICHT * 40 MIN

  1. Erdäpfel schälen und in dünne Scheiben schneiden. Ein Backblech mit Backpapier auslegen. 2 EL Olivenöl mit einem Pinsel zu zwei breiten Streifen an einer Seite des Papiers verstreichen. Erdäpfelscheiben dachziegelartig darauf verteilen und mit je 1 EL Olivenöl beträufeln. Mit Salz und Pfeffer würzen. Backofen auf 220 °C Heißluft vorheizen.
  2. Artischockenherzen und Paradeiser in grobe Stücke schneiden. 2 EL Olivenöl in einer Pfanne erhitzen. Artischocken und Paradeiser darin ca. 3 Minuten braten. Mit Salz und Pfeffer würzen.
  3. Basilikumblätter von den Stielen zupfen, mit dem gebratenen Gemüse und Trüffelöl auf einem Schneidebrett mischen und fein hacken.
  4. Zwei große Stücke Backpapier mit etwas Olivenöl beträufeln. Fischfilets mit Salz und Pfeffer würzen. Je 1 Fischfilet mit der Hautseite nach unten mittig auf ein Stück Backpapier legen und jeweils mit der Hälfte der Füllung bedecken. Übrige Filets mit der Fleischseite nach unten darauflegen. Je 1 EL Butter in Flöckchen und 1 EL Wein darauf verteilen.
  5. Das Backpapier über dem Fisch zusammenschlagen und verschließen. Fischpäckchen zu den Erdäpfeln auf das Backblech setzen. Im heißen Ofen ca. 15 Minuten backen. Fisch vorsichtig aus dem Backpapier nehmen und mit Erdäpfeln auf zwei Tellern anrichten.  

Cover
© Frank von Wieding, Philipp Rathmer

Hensslers schnelle Nummer - Morgens, mittags, abends - 100 neue Rezepte für jede Tageszeit - GU Verlag/ 31,50 Euro

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

