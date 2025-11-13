Diesel tanken ist jetzt plötzlich viel teuer

Diesel tanken ist im November plötzlich deutlich teurer geworden als noch im Oktober. Der Abstand zum Benzinpreis nimmt zu.

Für Österreichs Autofahrer wird der Griff zur Zapfpistole zur Belastungsprobe: Tanken ist innerhalb von nur einer Woche deutlich teurer geworden – besonders Diesel legte kräftig zu.

Das zeigt die aktuelle Kraftstoffpreis-Auswertung des ÖAMTC für öe24. In Österreich kostete der Liter Diesel Ende Oktober noch rund 1,50 Euro. Benzin lag ebenfalls knapp über 1,50 Euro.

Starker Anstieg des Dieselpreises

Am Mittwoch kostete der Liter Diesel bereits 1,60 Euro. Ein Hammer-Anstieg in nur wenigen Tagen seit Ende Oktober. Der Liter Benzin schoss auf 1,54 Euro hoch. Der Abstand zwischen Diesel und Benzin also rund 6 Cent.

Im Mittel kostete der Liter Diesel im November 1,56 Euro und der Liter Benzin 1,51 Euro.

Grund für Anstieg

Mineralölfirmen nennen mehr Heizölkäufe als Grund für den höheren Dieselpreis. Beim ÖAMTC ist man skeptisch: "Es wird zwar auch mehr Heizöl gekauft, allerdings kann das wohl nicht den hohen Anstieg ausmachen. Das Öl wird auch über das ganze Jahr verteilt gekauft, nicht gerade nur dann, wenn es am teuersten ist."