EU-Kommission leitet Kartellverfahren gegen Red Bull ein
Fuschl-Paukenschlag

EU-Kommission leitet Kartellverfahren gegen Red Bull ein

13.11.25, 12:36
Paukenschlag in Fuschl. Der Salzburger Getränkegigant ist im Visier der EU-Kartell-Ermittler.

Gegenüber oe24 heißt es aus dem Red Bull Hauptquartier in Fuschl: "Wir bitten Sie um Verständnis dafür, dass wir – entsprechend unserer Unternehmensphilosophie – zu laufenden Verfahren keine Stellung nehmen."

Vorwurf: Wettbewerb rechtswidrig eingeschränkt  

Die EU-Kommission hat eine kartellrechtliche Untersuchung gegen den Salzburger Energydrinkhersteller Red Bull eingeleitet. Es werde geprüft, ob das Unternehmen den Wettbewerb rechtswidrig eingeschränkt und seine marktbeherrschende Stellung missbraucht habe, teilte die Kommission am Donnerstag mit.

Es gebe Hinweise darauf, dass Red Bull Supermärkten und Tankstellen "monetäre" und "nicht-monetäre" Anreize gegeben habe, um den Verkauf von Konkurrenzprodukten zu unterbinden.

