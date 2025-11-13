Kickl tobt: "Zombie-Ball auf der Regierungsbank"

Der FPÖ-Chef hat am Donnerstag gegen die Regierung getreten: "Der Kanzler führt nicht", klagt Herbert Kickl und nennt "konkrete Probleme" im Wohnbereich.

Kickl tobt: "Der Kanzler führt nicht". Er behauptet: "Das hat nichts mit seiner Bandscheibenproblematik zu tun und dem Home-Office. Wenn er führen würde, hätte er seine Partei im Griff. Dann hätte es nicht Mikl-Leitner und Stelzer gebraucht, um dem Harald Mahrer auszurichten, dass Zeit zu gehen ist. Nicht einmal den eigenen Laden hat er im Griff."

"Zombie-Ball auf der Regierungsbank"

Es spielen drei Teams ihre eigene Geschichte, die sind miteinander zerstritten und ineinander zerstritten, wettert Kickl. "Und wenn sie da alle sitzen, dann kann man sagen es ist Zombie-Ball auf der Regierungsbank."

Er sieht nur Tausch-Bazar, Querbewegungen, aber keine Vorwärtsbewegung. "Die Regierung ist der reinste Hoffnungskiller", fordert Kickl den Rücktritt der "Verlierer-Ampel-Regierungsmitglieder".

"Wohnen ist Preistreiber überhaupt"

2015 bis 2024 gab es 46% Preissteigerung beim Wohnen, verweist Kickl auf eine FPÖ-Berechnung: "Aus 1000 Euro Miete des Jahres 2015 sind 1460 Euro jetzt geworden. Das ist eine gigantische Preisentwicklung." Kickl fordert, dass endlich dagegengehalten werde.