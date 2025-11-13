Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ Pflege Aktuell
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
Kickl tobt: "Zombie-Ball auf der Regierungsbank"

"Er führt nicht"

Kickl tobt: "Zombie-Ball auf der Regierungsbank"

13.11.25, 10:51
Teilen

Der FPÖ-Chef hat am Donnerstag gegen die Regierung getreten: "Der Kanzler führt nicht", klagt Herbert Kickl und nennt "konkrete Probleme" im Wohnbereich. 

Kickl tobt: "Der Kanzler führt nicht". Er behauptet: "Das hat nichts mit seiner Bandscheibenproblematik zu tun und dem Home-Office. Wenn er führen würde, hätte er seine Partei im Griff. Dann hätte es nicht Mikl-Leitner und Stelzer gebraucht, um dem Harald Mahrer auszurichten, dass Zeit zu gehen ist. Nicht einmal den eigenen Laden hat er im Griff."

"Zombie-Ball auf der Regierungsbank"

Es spielen drei Teams ihre eigene Geschichte, die sind miteinander zerstritten und ineinander zerstritten, wettert Kickl. "Und wenn sie da alle sitzen, dann kann man sagen es ist Zombie-Ball auf der Regierungsbank."

Er sieht nur Tausch-Bazar, Querbewegungen, aber keine Vorwärtsbewegung. "Die Regierung ist der reinste Hoffnungskiller", fordert Kickl den Rücktritt der "Verlierer-Ampel-Regierungsmitglieder".

"Wohnen ist Preistreiber überhaupt"

2015 bis 2024 gab es 46% Preissteigerung beim Wohnen, verweist Kickl auf eine FPÖ-Berechnung: "Aus 1000 Euro Miete des Jahres 2015 sind 1460 Euro jetzt geworden. Das ist eine gigantische Preisentwicklung." Kickl fordert, dass endlich dagegengehalten werde.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden