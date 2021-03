Trotz des Oster-Lockdowns holen Sie sich mit diesen Tipps ein karibisches Urlaubsgefühl in die eigenen vier Wände!

Ein Osterurlaub in der Ferne fällt dieses Jahr wohl leider aus. Sarah Hartman, Director of Interior Design bei Sandals und Beaches Resorts, verrät deshalb ihre besten Tipps, um das Urlaubsfeeling in die eigenen vier Wänden zu holen. Nachdem Sarah bereits viele der luxuriösen Zimmer und Suiten in den Sandals Resorts gestaltet hat, teilt sie nun ihre elf besten Tipps für eine karibische Auszeit im eigenen Zuhause.

Sarahs exklusive Tipps:

1. Entrümpeln – Der Schlüssel zu einem glücklichen Geist und einem glücklichen Zuhause liegt darin, Ihren Raum frei von Unordnung zu halten. Fangen Sie damit an, alles wegzuwerfen, was kaputt und / oder alt ist. Wenn Sie es seit über einem Jahr nicht mehr benutzt, getragen oder angesehen haben, ist es Zeit, sich davon zu trennen.

2. Ordnung – Egal ob großer oder kleiner Raum, Ordnung ist der Schlüssel für eine ruhige Umgebung. Um den vorhandenen Platz zu maximieren, verwenden Sie effektive Aufbewahrungslösungen, wie z. B. Ottomane, Schränke mit vielen Schubladen und Boxen. So wird sichergestellt, dass alles seinen Platz hat.

3. Farbe – In den Sandals Resorts setzen wir die fantastischen Farbtöne des umliegenden Meeres und des Himmels gerne mit blauen und türkisen Akzenten in unseren Zimmern und Suiten in Szene. Um dieses Gefühl der Gelassenheit auch zu Hause zu kreieren, streichen Sie die Wände Ihres Schlafzimmers in einem sanften Blauton, z. B. mit Farrow & Ball's Skylight, Neptune's Aqua Blue Paint oder Benjamin Moore's Ocean Air.

© Sandals Resorts

4. Polster und Stoffe – Die Verwendung von neutralen Stoffen in Ihrer Wohnung ist eine gute Möglichkeit, um ein helles und luftiges Gefühl zu vermitteln. Seien Sie jedoch wählerisch bei der Auswahl der Stoffe. Verwenden Sie zum Beispiel die gleiche Farbpalette, aber probieren Sie verschiedene Texturen wie Leinen, Samt und Baumwolle aus. Wenn Sie Farbakzente setzen möchten, eignen sich Zierkissen und Überwürfe.



5. Kunst – Die Sandals Resorts bieten eine Auswahl an wunderschönen Zimmern mit Strand-, Meer- und Gartenblick und sind mit ausgewählten Kunstwerken ausgestattet. Um nicht von der Aussicht abzulenken, versuchen wir, die Kunstwerke in den Zimmern und Suiten auf ein Minimum zu beschränken. Um das Strandgefühl in die eigene Wohnung zu holen, dekorieren Sie Ihre Wand mit einem Bild mit Meer, Sand und blauem Himmel. Wenn das nicht Ihr Stil ist, versuchen Sie es mit einem abstrakten Kunstwerk zum Beispiel in Blautönen - beides wird Ihren Geist beruhigen und dem Raum einen Fokuspunkt geben.



6. Schlafzimmer – Unser Schlafzimmer ist wohl einer der wichtigsten Räume in unserem Zuhause. Dieser Raum sollte ruhig, sauber und komfortabel sein, damit Sie sich nach einem anstrengenden Tag entspannen können. In den Sandals Resorts verwenden wir Serta-Matratzen und -Kissen, kombiniert mit frischer weißer Bettwäsche, damit unsere Gäste einen erholsamen Schlaf haben. Für ein noch luxuriöseres Gefühl schmücken Sie Ihr Zimmer mit drapierten Vorhängen oder voluminösem weißen, durchsichtigen Stoff an den Fenstern.

© Sandals Resorts

7. Musik – Eine großartige Möglichkeit, das Urlaubsgefühl zu Hause zu imitieren, sind Wellen- und Naturgeräusche. Warum nehmen Sie in Ihrem nächsten Sandals-Urlaub nicht einige Ihrer Lieblingsgeräusche auf, die Sie zu Hause abspielen können? Bis dahin gibt es viele Playlists mit Meergeräuschen.



8. Möbel – Um den Raum zu Hause optimal zu nutzen, sollten Ihre Möbel strategisch gut platziert sein: Um den Raum zu vergrößern, stellen wir die Möbel in der Regel in Richtung Licht und Fenster, um "draußen nach drinnen zu bringen". Dies ist eine großartige Möglichkeit, den Raum größer wirken zu lassen und ein beruhigendes Gefühl zu schaffen. Wie Sie auf dem Bild unten sehen können, haben wir das Bett vor den Doppeltüren positioniert, um die fantastische Aussicht von unseren Over-the-Water Bungalow-Suiten zu maximieren.

© Sandals Resorts

9. Duft – Eine der einfachsten Möglichkeiten, etwas Gelassenheit in Ihr Zuhause zu bringen, ist die Verwendung verschiedener Düfte. Dafür bietet sich zum Beispiel ein Raumdiffusor auf Meersalzbasis oder eine Kerze mit Meeresduft an. Beides hilft bei der Entspannung nach einem anstrengenden Tag.



10. Bäder – Ein Bad am Ende eines langen Tages ist nicht nur eine großartige Möglichkeit, den Körper, sondern auch den Geist zu entspannen. Um eine unserer ikonischen Balkon-Tranquility Soaking Tubs zu Hause zu rekonstruieren, gönnen Sie sich eine tropische Zimmerpflanze und einen Badezusatz Ihrer Wahl für einen Abend der Entspannung.

© Sandals Resorts

11. Home Office – Da immer mehr von uns von daheim aus arbeiten, ist es wichtig, dass Sie eine Routine einhalten und am Ende des Tages abschalten. Wenn möglich, sollte Ihr Schreibtisch am Ende des Tages weg und außer Sichtweite sein. Wer weniger Platz hat, kann versuchen, Laptop und Papiere am Ende des Tages in eine Schublade zu verstauen, damit Sie ihren Feierabend und die freien Tage nicht mit Blick auf Ihren Arbeitsplatz verbringen.

Weitere Informationen über Sandals Resorts sowie Buchungsmöglichkeiten finden Sie hier www.sandals.de.

Über Sandals Resorts:

Sandals Resorts bietet zwei verliebten Menschen das romantischste Luxury-Included® Urlaubserlebnis in der Karibik. Mit 16 atemberaubenden Stränden auf Jamaika, Antigua, St. Lucia, den Bahamas, Barbados, Grenada und jetzt auch Curaçao bietet Sandals Resorts mehr hochwertige Inklusivleistungen als jedes andere Resort-Unternehmen auf der Welt. Signature Love Nest Suites® für die ultimative Privatsphäre und den besten Service. Butler, die von der English Guild of Professional Butlers ausgebildet wurden, Red Lane® Spas, 5-Sterne-Global Gourmet™-Dining, 5-Sterne-Premium-Liquors, Premium-Weine und Gourmet-Spezialitätenrestaurants sowie Aqua Centern mit fachkundiger PADI®-Zertifizierung und -Schulung. Schnelles Wi-Fi vom Strand bis zum Schlafzimmer und Sandals Customisable Weddings® sind allesamt exklusive Angebote der Sandals Resorts. Die Sandals Resorts garantieren ihren Gästen von der Ankunft bis zur Abreise Sicherheit anhand der Sandals Platinum Protocols of Cleanliness. Die erweiterten Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen des Unternehmens, sollen den Gästen das größte Vertrauen in ihren Urlaub in der Karibik geben. Sandals Resorts ist Teil des Familienunternehmens Sandals Resorts International (SRI), zu dem auch die Beaches Resorts gehören und ist das führende All-Inclusive-Resort-Unternehmen in der Karibik. Weitere Informationen über den Unterschied, den ein Sandals Resorts Luxury Included® Urlaub ausmacht finden Sie unter www.sandals.de