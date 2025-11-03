Willkommen bei den Scheichs: Zieht Andrew jetzt in DIESEN Protz-Palast?

Prinz Andrew, der nach dem Verlust seiner royalen Titel in Ungnade gefallen ist, könnte bald England den Rücken kehren und in eine prunkvolle Villa auf dem Anwesen der königlichen Familie von Abu Dhabi ziehen.

Nach Monaten der Ungewissheit über seine Zukunft in Großbritannien könnte der verstoßene Prinz Andrew einen endgültigen Schlussstrich unter seine royale Karriere ziehen.

Nachdem ihm König Charles III. offiziell alle royalen Titel entzogen hat, berichtet die „Daily Mail“, dass Andrew möglicherweise nach Abu Dhabi umziehen könnte – und zwar in eine Villa im Wert von 11,3 Millionen Euro auf dem Gelände des Herrscher-Komplexes.

Herrscher von Abu Dhabi

Die Villa, ausgestattet mit Marmorböden, modernster Sicherheitstechnik und mehreren luxuriösen Annehmlichkeiten, soll dem ehemaligen Prinzen von Scheich Mohamed bin Zayed Al Nayhan, dem Herrscher von Abu Dhabi, angeboten worden sein. Die beiden kennen sich seit ihrer Zeit an der Gordonstoun School. Der Scheich soll Andrew für seine Rolle als Handelsbeauftragter sowie für die Pflege guter Beziehungen zu den königlichen Familien der Emirate danken.

© Zawaya Decor

© Zawaya Decor

„Royal Lodge“ im Windsor Estate

Andrew lebt derzeit noch in der „Royal Lodge“ im Windsor Estate, einem der prächtigsten Anwesen Englands, das er mit seiner Ex-Frau Sarah Ferguson bewohnt. Doch nun müssen sie das Haus räumen, was nach der Entziehung seiner Titel und der zunehmenden Belastung durch die Medien wohl nur der nächste Schritt ist.

© Getty Images

In Abu Dhabi könnte er künftig in einer Villa wohnen, die sechs Schlafzimmer, ein Heimkino, einen Innenpool und ein Fitnessstudio umfasst – perfekte Voraussetzungen, um unauffällig und abseits der Medienwelt ein neues Leben zu beginnen. Royal-Insider Andrew Lownie glaubt, dass dieser Ort genau das Richtige für Andrew sei: „Er würde es genießen, an einem Ort zu leben, wo er weiterhin wie ein hochrangiges Mitglied der Königsfamilie behandelt wird und in Ruhe leben kann.“

© oe24

Villa im „Palaststil“

Andrew selbst sowie seine Töchter, Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie, sollen die Luxus-Villa in der Vergangenheit schon oft besucht haben. Die Renovierung der Villa, die im „Palaststil“ gehalten ist, wurde nach dem Tod von Königin Elizabeth II. angeordnet, um der königlichen Familie von Abu Dhabi ein passendes Zuhause zu bieten.