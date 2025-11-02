Finale Demütigung für Andrew

Nach dem Verlust seines Prinzentitels soll der britische Königs-Bruder Andrew nun auch seinen letzten militärischen Ehrenrang verlieren.

Andrew solle sich nicht mehr Vize-Admiral nennen können, kündigte am Sonntag Verteidigungsminister John Healey an. Die Ankündigung erfolgte drei Tage, nachdem König Charles III. seinem Bruder die royalen Titel entzogen hatte. Hintergrund sind Andrews frühere Verbindungen zum US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein.

Andrew waren bereits 2022 von seiner Mutter, der verstorbenen Königin Elizabeth II., fast alle militärischen Ehrentitel aberkannt worden. Zuvor hatte Virginia Giuffre, die Hauptanklägerin in der Epstein-Affäre, auch Andrew verklagt. Sie warf ihm vor, sie als Minderjährige sexuell missbraucht zu haben.

Die Anschuldigungen hatten im vergangenen Monat neue Nahrung erhalten durch die posthume Veröffentlichung der Memoiren von Giuffre, die im April im Alter von 41 Jahren Suizid begangen hatte. Dies erhöhte den Druck auf das Königshaus. Am Donnerstag dann erklärte der Buckingham-Palast, dass Charles III. ein "formelles Verfahren" zur Aberkennung der "Titel und Ehren" seines jüngeren Bruders eingeleitet habe. Unter anderem verliert Andrew den Prinzentitel.

"Vom König geleitet"

Am Sonntag sagte Verteidigungsminister Healey der Rundfunkanstalt BBC: "Vom König geleitet, arbeiten wir daran, ihm auch den letzten verbliebenen Titel eines Vize-Admirals zu entziehen." Auch bei der Frage, ob Andrew seine Militärmedaillen verlieren solle, wolle sich die Regierung nach den Vorgaben des Königs richten. Der heute 65-jährige Andrew war einst für seinen Einsatz als Hubschrauberpilot der Royal Navy im Falklandkrieg 1982 gefeiert und ausgezeichnet worden.

Der US-Milliardär Epstein war 2019 tot in seiner Gefängniszelle aufgefunden worden. Dem Investmentbanker wird vorgeworfen, zahlreiche Mädchen und junge Frauen, darunter Giuffre, missbraucht und an Prominente weitergereicht zu haben - auch an Andrew. Dieser weist die Vorwürfe zurück, im Jahr 2022 zahlte er Giuffre jedoch mehrere Millionen Dollar. Im Gegenzug ließ sie ihre zivilrechtliche Klage gegen ihn fallen.