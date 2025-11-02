Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Royals
Prince Andrew
© Getty Images

Epstein-Skandal

Finale Demütigung für Andrew

02.11.25, 15:00
Teilen

Nach dem Verlust seines Prinzentitels soll der britische Königs-Bruder Andrew nun auch seinen letzten militärischen Ehrenrang verlieren. 

Andrew solle sich nicht mehr Vize-Admiral nennen können, kündigte am Sonntag Verteidigungsminister John Healey an. Die Ankündigung erfolgte drei Tage, nachdem König Charles III. seinem Bruder die royalen Titel entzogen hatte. Hintergrund sind Andrews frühere Verbindungen zum US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein.

Andrew waren bereits 2022 von seiner Mutter, der verstorbenen Königin Elizabeth II., fast alle militärischen Ehrentitel aberkannt worden. Zuvor hatte Virginia Giuffre, die Hauptanklägerin in der Epstein-Affäre, auch Andrew verklagt. Sie warf ihm vor, sie als Minderjährige sexuell missbraucht zu haben.

Die Anschuldigungen hatten im vergangenen Monat neue Nahrung erhalten durch die posthume Veröffentlichung der Memoiren von Giuffre, die im April im Alter von 41 Jahren Suizid begangen hatte. Dies erhöhte den Druck auf das Königshaus. Am Donnerstag dann erklärte der Buckingham-Palast, dass Charles III. ein "formelles Verfahren" zur Aberkennung der "Titel und Ehren" seines jüngeren Bruders eingeleitet habe. Unter anderem verliert Andrew den Prinzentitel.

"Vom König geleitet"

Am Sonntag sagte Verteidigungsminister Healey der Rundfunkanstalt BBC: "Vom König geleitet, arbeiten wir daran, ihm auch den letzten verbliebenen Titel eines Vize-Admirals zu entziehen." Auch bei der Frage, ob Andrew seine Militärmedaillen verlieren solle, wolle sich die Regierung nach den Vorgaben des Königs richten. Der heute 65-jährige Andrew war einst für seinen Einsatz als Hubschrauberpilot der Royal Navy im Falklandkrieg 1982 gefeiert und ausgezeichnet worden.

Der US-Milliardär Epstein war 2019 tot in seiner Gefängniszelle aufgefunden worden. Dem Investmentbanker wird vorgeworfen, zahlreiche Mädchen und junge Frauen, darunter Giuffre, missbraucht und an Prominente weitergereicht zu haben - auch an Andrew. Dieser weist die Vorwürfe zurück, im Jahr 2022 zahlte er Giuffre jedoch mehrere Millionen Dollar. Im Gegenzug ließ sie ihre zivilrechtliche Klage gegen ihn fallen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden