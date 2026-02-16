NID setzt Doppel-Spatenstich in St. Pölten

Mit einem Doppel-Spatenstich im Quartier Mitte in St. Pölten setzt die NOE Immobilien Development GmbH (NID) ein deutliches Zeichen und unterstreicht damit ihre stabile Marktposition sowie die Attraktivität des Standorts St. Pölten.

An der offiziellen Feier nahmen prominente Vertreter:innen der Stadt St. Pölten, im Besonderen Bürgermeister Mag. Matthias Stadler, teil. Bis Ende 2027 werden insgesamt über 80 Mietwohnungen in zwei Wohnbauprojekten fertiggestellt.

© leadersnet.at | D. Mikkelsen

Mit dem zeitgleichen Baustart der beiden Wohnhäuser mit den Namen „Stadthaus zum Park“ und „Stadthaus zum Land“ zeigt die NID unternehmerische Stärke und schafft über 5.200 m² Wohnfläche für die zukünftigen Bewohner:innen von St. Pölten. Gemeinsam mit dem Generalunternehmer Steiner Bau GmbH werden auf dem Areal bis Ende 2027 über 80 moderne Mietwohnungen mit 2 – 4 Zimmern fertiggestellt. Die NID festigt damit ihre Rolle als einer der stärksten gewerblichen Bauträger der Region. „Das Quartier Mitte steht exemplarisch für eine zeitgemäße Stadtentwicklung, bei der Nutzungsmischung, Standortqualität und wirtschaftliche Tragfähigkeit zusammengedacht werden. Mit dem Doppel-Spatenstich setzen wir ein klares Bekenntnis zur Weiterentwicklung St. Pöltens und schaffen nachhaltigen Wohnraum dort, wo Nachfrage, Infrastruktur und urbane Qualität zusammenkommen“, betont Bmstr. Ing. Michael Neubauer, Geschäftsführer der NOE Immobilien Development GmbH.

Die beiden Projekte sind Teil des Quartier Mitte, eines multifunktionalen Stadtentwicklungsgebiets nahe der Traisen, das St. Pölten als Landeshauptstadt nachhaltig prägt. Auf einer rund 2,1 Hektar großen Entwicklungsfläche im Bereich Willi-Gruber-Straße, Rennbahnstraße, Klostergasse und Eybnerstraße wächst das urbane Quartier stetig mit einem ausgewogenen Nutzungsmix aus Wohnen, Büro- und Geschäftsflächen sowie Hotelangeboten. Ziel ist es, Wohnen, Arbeiten, Einkaufen und Freizeit in einem lebendigen Stadtteil zu verbinden und so einen langfristigen Mehrwert für Bewohner:innen, Anrainer und die gesamte Stadt zu schaffen.

„Das Quartier Mitte spielt eine Schlüsselrolle für die weitere Stadtentwicklung St. Pöltens. Die besondere Lage, die Verbindung zwischen dem Flussraum der Traisen und dem Stadtzentrum, tragen dabei wesentlich zur Attraktivität dieses Projektes bei. Ein Vorhaben dieser Größenordnung stellt sicherlich eine besondere Herausforderung dar und so freut es mich, dass die gesamte Entwicklung plangemäß voranschreiten und heute die Spatenstiche für weitere mehr als 80 Wohnungen erfolgen konnten“, so Bürgermeister Mag. Matthias Stadler.

Mit der konsequenten Weiterentwicklung des Quartier Mitte positioniert sich die NID einmal mehr als verlässlicher Partner für institutionelle Investoren, Banken und Versicherungen und als zentraler Akteur einer nachhaltigen, wirtschaftlich tragfähigen Stadtentwicklung in Niederösterreich. Die architektonische Planung der beiden Wohnprojekte liegt bei Architekten Maurer & Partner ZT GMBH und amm zt-gmbh, die mit ihrer Gestaltung maßgeblich zur städtebaulichen Qualität und Integration in das Quartier Mitte beitragen.