Kinder in Not: Stadt Wien sucht wieder Pflegeeltern

Wenn in einer Familie plötzlich etwas passiert, etwa ein Unfall, eine Krankheit oder eine akute Krise, dann brauchen Kinder manchmal von einer Stunde auf die andere einen sicheren Ort.

In solchen Momenten kommen Krisenpflegeeltern ins Spiel. Sie nehmen Kinder für eine begrenzte Zeit bei sich auf und geben Halt und Geborgenheit, bis sich die Situation der Familie wieder stabilisiert hat.

Die Stadt Wien sucht derzeit dringend Menschen, die sich dieser wichtigen Aufgabe annehmen möchten. Interessierte werden auf ihre Rolle vorbereitet und während der gesamten Zeit begleitet.

Am 19. Februar findet um 17 Uhr eine kostenlose Online-Informationsveranstaltung zum Thema Pflegeeltern statt. Sie haben schon an einem Online-Informationsabend teilgenommen? Dann lädt Sie die Kinder- und Jugendhilfe zu einem Beratungsnachmittag ein. Hier bekommen Sie persönliche Beratung zum Thema Pflegekinder. Fachexperten aus den Bereichen Sozialarbeit, Recht und Psychologie beantworten die individuellen Fragen. Der nächste Beratungsnachmittag findet am 25. Februar ab 13.30 Uhr statt.