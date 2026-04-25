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FC Bayern
© Getty

Änderung

Trikot-Aufreger beim FC Bayern: "München" aus Klubnamen gestrichen

Von
25.04.26, 21:26
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Der FC Bayern sorgt mit einer Trikot-Änderung für Aufmerksamkeit. Nach mehreren Jahren wird der Schriftzug erneut angepasst. 

Wie das Portal „Nur Fussball“ zuerst berichtete, nimmt der FC Bayern ab der kommenden Spielzeit eine Änderung an seinen Trikots vor.

Konkret betrifft die Neuerung die Rückseite der Jerseys. Damit steht nach mehreren Jahren die nächste Anpassung an.

Jamal Musiala Vincent Kompany

Jamal Musiala und Vincent Kompany vom FC Bayern.

© Getty

Änderung nach acht Jahren

Bereits vor acht Jahren hatte der Klub eine wichtige Entscheidung getroffen. Damals wurde der Schriftzug erweitert. Bis zur Saison 2018/2019 stand jahrzehntelang „Bayern München“ auf den Trikots. Danach entschied man sich, zusätzlich das „FC“ aufzunehmen.

FC Bayern Hoffenheim Musiala
© Getty

Nächster Schritt folgt

Nun kommt es erneut zu einer Änderung am Schriftzug auf der Rückseite der Trikots: "München" wird aus dem Klubnamen auf der Trikotrückseite gestrichen. Fortan heißt es also nur noch "FC Bayern". Was die Fans wohl dazu sagen? Die Trikots sind in München traditionell ein heißes Thema.

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