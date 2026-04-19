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Traktor Egge
© Getty/Symbolbild

Todesdrama

100 Meter von Traktor mitgeschleift: 53-Jähriger tot

19.04.26, 16:55
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Die Nachbarn hatten den laufenden Traktor an einer Hauswand gefunden. 

Ein 53-Jähriger aus Wels ist am Samstag bei Feldarbeiten unter die Egge des Traktors geraten, rund 100 Meter mitgeschleift worden und gestorben. Der tödliche Unfall wurde erst abends von Nachbarn entdeckt, als ihnen der Traktor mit laufendem Motor an einer Hauswand auffiel.

Mehrere Ersthelfer befreiten den Mann und verständigten den Notruf. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen konnte der Notarzt nur noch den Tod des Landwirts feststellen, so die Polizei Oberösterreich.

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