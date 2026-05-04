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© Getty

Mega-Erlöse

Palantir übertrifft Erwartungen - Prognose angehoben

04.05.26, 23:00
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Ein florierendes US-Geschäft und zahlreiche Großaufträge haben dem Datenanalyse-Spezialisten Palantir zu Jahresbeginn einen kräftigen Umsatzsprung beschert.  

Die Erlöse kletterten im ersten Quartal um 85 Prozent auf 1,63 Milliarden Dollar, wie das US-Unternehmen am Montag nach Börsenschluss mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit 1,54 Milliarden Dollar gerechnet.

Als Treiber erwies sich vor allem der Heimatmarkt: Der US-Umsatz habe sich mit einem Plus von 104 Prozent mehr als verdoppelt, hieß es in der Mitteilung. Dabei legte das kommerzielle Geschäft um 133 Prozent zu, während die Einnahmen mit Regierungskunden um 84 Prozent stiegen. Zudem schloss Palantir 206 Verträge mit einem Volumen von mindestens einer Million Dollar ab, darunter 47 Abschlüsse über mindestens zehn Millionen Dollar.

Angesichts der starken Nachfrage schraubte der Konzern seine Ziele für das Gesamtjahr 2026 nach oben. Palantir rechnet nun mit einem Umsatz zwischen 7,65 und 7,66 Milliarden Dollar, was einem Wachstum von 71 Prozent entspräche. Für das laufende zweite Quartal stellte das Unternehmen Erlöse zwischen 1,797 und 1,801 Milliarden Dollar in Aussicht. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag im abgelaufenen Jahresviertel bei 0,33 Dollar.

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