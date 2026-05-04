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Das berühmteste Regierungsgebäude der Welt ist das Weiße Haus, das sich auf einem 7,3 Hektar großen Grundstück befindet und für den US-Präsidenten sowohl Amts- als auch Wohnsitz ist. 
© Getty Images

Zustand unbekannt

Person nahe Weißem Haus angeschossen

04.05.26, 22:43
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Bei einem Schusswaffenvorfall in der Nähe des Weißen Hauses in der US-Hauptstadt Washington haben Einsatzkräfte nach Angaben des Secret Service einen Menschen angeschossen. 

Der Zustand der Person sei derzeit unbekannt, teilte die für den Personenschutz ranghoher Politiker zuständige Sicherheitsbehörde mit. Der Vorfall habe sich südlich des Weißen Hauses ereignet. "Bitte meiden Sie den Bereich, da Rettungskräfte im Einsatz sind", hieß es weiter.

Journalisten aus dem Weißen Haus berichteten, dass sie in das Zimmer gebracht wurden, in dem für gewöhnlich Pressekonferenzen abgehalten werden.

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