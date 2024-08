Final Countdown: Das Bühnenprogramm beim MADONNA Beauty Day

Nur mehr knapp zwei Wochen bis zum siebten MADONNA Beauty Day. Warum Sie sich den Tag der Schönheit und ein Treffen mit Stars wie Bruce Darnell nicht entgehen lassen sollten.

In knapp zwei Wochen, am Freitag, 30. August, dreht sich im Wiener Museum für angewandte Kunst wieder alles um das Thema Schönheit. Zum siebten Mal lädt MADONNA zur größten Beauty-Messe, die sich nicht nur durch die Vielzahl an Top-Marken, die vorort getestet werden können, aus, sondern auch durch die Star-Gäste, die auf der Bühne Rede und Antwort stehen.

Beauty Countdown

Dabei (*sein) ist alles!“, weiß TV-Liebling Bruce Darnell und kündigte auf gewohnt sympathische Art seinen Auftritt beim diesjährigen MADONNA Beauty Day auf Instagram an. Wer bezüglich der Star-Gäste – darunter Judith Williams, Franziska Knuppe, Birgit Schrowange, Judith Williams, Dr. Emi Arpa und Boris Entrup – auf dem Laufenden bleiben will, sollte @madonna24.at folgen.

Zwischen 9 und 19 Uhr sind die Pforten des MADONNA Beauty Days geöffnet. Tickets sind jetzt unter madonnabeautyday.at erhältlich.

Tipp: Mit dem Gold Ticket (um nur 79,90 Euro) erhalten Sie auch Zutritt zum exklusiven Premium Floor und eine Goody-Bag im Wert von über 300 Euro.

Das Bühnen-Programm im Überblick

➥ 9.30 Uhr Anna Fiordigiglio Skincare leicht gemacht.

➥ 10.00 Uhr Dr. Kristina Worseg & Dr. Artur Worseg über die Trends

➥ 10.30 Uhr Hair Tutorial by Dyson mit dem Airwrap

➥ 11.00 Uhr Bruce Darnell über sein Leben im & abseits des Showbiz

➥ 12.00 Uhr Cathy Zimmermann über Chancen in der Beauty-Branche

➥ 12.30 Uhr Franziska Knuppe über ihren Modeljob mit 50

➥ 13.00 Uhr Svenja Simmons Die Star-Friseurin über Haircare

➥ 13.30 Uhr Dr. Emi Arpa über ihre Beauty-Pflege-Linie

➥ 14.00 Uhr Boris Entrup Live Make-up Tutorial

➥ 15.00 Uhr Diana Bürgin How to build a Beauty Brand

➥ 15.30 Uhr Brow-Tutorial by Beauty Lash: Perfekte Augenbrauen

➥ 16 Uhr Birgit Schrowange über Smart Aging und ihre Karriere

➥ 16.30 Uhr Judith Williams über ihr Leben als Top-Unternehmerin

➥ 17.00 Uhr Trend-Duft-Talk powered by Puig mit Gabriela Cogalniceanu

➥ 17.30 Uhr Live-Hair-Styling by feschi mit Michaela Bischof

Jetzt reinklicken – denn: Dabeisein ist alles!