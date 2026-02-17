Häftling starb beinahe an Überdosis

Wie die Drogen ins Gefängnis gekommen sind, ist noch nicht bekannt.

In der Justizanstalt Suben hat ein Häftling eine Überdosis Drogen genommen und geriet dabei offenbar in Lebensgefahr.

Die diensthabenden Justizwachebeamten reagierten sofort, leiteten Wiederbelebungsmaßnahmen ein und hielten diese bis zum Eintreffen des Notarztes fort. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht und einige Tage zur Beobachtung dort behalten. Mittlerweile soll er sich auf dem Weg der Besserung befinden. Laut Medienberichten hatte der Häftling die Drogen zuvor eingeschmuggelt. Wie die Substanzen ins Gefängnis gelangten, ist derzeit noch unklar, vom Justizministerium gibt es bis dato noch keine Angaben.